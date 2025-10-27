Resumo das novelas, 28.10: Heitor questiona Rubi sobre ter voltado com Alessandro em 'Rubi'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Heitor questiona Rubi sobre volta com Alessandro, ela diz que se ele vai se casar, ela tem o direito de refazer sua vida. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Maria pede que Luís Fernando cuide de Nandinho e inicie o processo de divórcio. Soraya exige que Gonçalo a mantenha informada. Nandinho visita Maria na prisão, a chama de assassina e afirma que não irá perdoá-la. Gonçalo assume a defesa de Maria e informa Luís Fernando. Ela tenta explicar ao filho que o sacrifício é para salvá-lo, mas ele a rejeita, causando grande sofrimento. Tita pergunta por Maria. Soraya arma um escândalo na cela, e Maria a esbofeteia. A detenta passa a suspeitar que a vilã seja a verdadeira culpada. Lupe tenta convencer Nandinho da inocência de Maria. Desolada, Maria escreve uma carta para o filho. Nandinho avisa Agripina que voltará para a vila. Alicia é surpreendida por Soraya ao tentar telefonar para o rapaz. Gonçalo alerta Maria que ela pode ser condenada a vinte anos de prisão.

(14h45) Rubi



Alessandro e Rubi visitam Elisa e Genaro e anunciam a reconciliação. Valéria beija Paco e o deixa confuso. Rubi usa uma desculpa para se afastar, e Heitor a segue. Ele a questiona sobre ter voltado com Alessandro sem amá-lo. Rubi responde que, se o homem que ela ama (Heitor) vai se casar, ela tem o direito de refazer sua vida, mesmo que por despeito, para tentar esquecê-lo.

A-Mar



Não haverá Capítulo.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Cenk tenta secretamente retirar as acusações de sequestro contra Cemre, mas Seniz o adverte sobre os riscos e teme a reação de Agah. Na mansão, a rivalidade familiar explode: Ceren celebra a chegada de seu bebê e renega Cemre, exigindo que Seher e todos escolham um lado. Seher admite ter falhado como mãe. No quarto, Ceren tenta obrigar Nedim a comer e questiona o suposto sequestro, mas ele insiste em falar com um advogado. Dominada pelo ódio, Ceren tenta sufocá-lo, sendo contida por Neriman. Agah decide retirar todas as acusações contra Cemre, garantindo sua liberdade, o que enfurece Ceren, que ameaça renegar Seher se ela ajudar a irmã.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe



Melek vive em seu próprio mundo apesar dos abusos de sua mãe e de seu namorado, Cengiz. Quando Zeynep se dá conta da situação, decide fazer algo por ela.

(22h) Reis



Simei tenta conseguir informações sobre o exército da cidade de Gate, causando desconfiança em Zebadias. Com uma mensagem de Deus, Natan vai até Davi e leva uma questão para que o rei julgue.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Sandra pede ajuda a Zulma, que lhe dá abrigo. Estela diz a Ernesto que perdeu a memória. Olga percebe o nervosismo de Ernesto diante de Estela. Anabela comemora a decisão de Estela permanecer em sua casa. Sabiá questiona Simbá sobre o ataque de Policarpo. Candinho defende Simbá, que se sente culpado com a possibilidade de separar os dois amigos. Zulma faz Sandra de refém a fim de chantagear Celso. Estela pede que Celso lhe conte sobre o namoro dos dois. Cunegundes exige que Carneiro interne Medeia. Sandra pede que Felícia a liberte do porão em que Zulma a colocou. Policarpo dá sinais a Candinho de que Simbá está mentindo. Araújo diz a Candinho que as notícias sobre o caso de Policarpo não são boas.

(19h40) Dona de Mim



Sofia tem um pesadelo, e Leo cuida da menina. Danilo se preocupa quando Filipa decide beber, e Jaques ameaça o rapaz. Nina sai com Danilo, e se envolve em uma confusão com Artur. Danilo admira Nina. Sofia se prepara para voltar para a mansão, e Dedé ajuda a amiga. Rosa, Filipa e Jaques organizam a recepção de Sofia, enquanto Samuel atende a um chamado da fábrica. Sofia sente medo de Jaques. Filipa diz a Leo que ela será sempre bem-vinda à mansão. Sofia tem um pesadelo e chama por Leo.

(21h20) Três Corações



Joélly se recusa a revelar à mãe o nome do pai de seu filho. Chica percebe a reação de Rivaldo ao descobrir que Célio perdeu o emprego. Viviane comenta com Gerluce sobre sua impressão de Leonardo. Josefa repreende Arminda por destratar Claudia. Misael diz a Joaquim que não descansará enquanto não vir Ferette na cadeia. Viviane comunica a Gerluce que o resultado do exame de Lígia acusou que não há vestígios do remédio que ela toma. Gerluce decide não dar mais os remédios da Farmácia da Fundação Ferette para Lígia. Josefa conta a Claudia que Arminda e Ferette já eram amantes. Ferette percebe a curiosidade de Gerluce no quarto das Três Graças, e aconselha Arminda a ficar de olho na cuidadora. Gerluce reclama de Ferette para Josefa. Raul discute com Joélly sobre sua situação com Bagdá e a gravidez da jovem.