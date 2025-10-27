Resumo das novelas, 27.10: Soraya ameaça Alicia por tê-la levado a julgamento em 'Maria do Bairro'
Em depoimento prestado na delegacia, Maria do Bairro acusa Soraya pelo crime. Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (27)
(14h) Maria do Bairro
Maria assume a culpa pela morte de Kalista. Luís Fernando recebe a notícia de que Nandinho será preso. Soraya contrata um detetive para investigar a vida do rapaz. Maria confirma a Gonçalo ser a assassina, e ele a acompanha até a delegacia. Lupe diz a Vitória que a patroa se sacrifica para proteger Nandinho. Em depoimento, Maria acusa Soraya pelo crime. Luís Fernando garante a Agripina que provará a inocência do filho. Abelardo chega com a polícia à mansão De La Vega para buscar Alicia. Luís Fernando questiona Nandinho sobre o assassinato, mas o agente considera a declaração de Maria inconsistente. Soraya ameaça Alicia por tê-la levado a julgamento. Lupe e Vitória informam Luís Fernando sobre a prisão. Agripina revela a Soraya que é mãe de Nandinho. Gonçalo avisa Maria que ela precisa de um advogado, mas ela recusa a ajuda de Luís Fernando. Verônica planeja sair do país com Tita. Esperança apresenta febre alta e delira. Gonçalo informa Soraya sobre a detenção.
(14h45) Rubi
Raul ridiculariza Rubi por Cristina namorar um motorista, o que a motiva a conquistar Heitor definitivamente. Rubi conta a Hilda sobre os segredos de Genaro, mas afirma que guardará sigilo. Ela procura Heitor e exige que ele admita amá-la, mesmo que se case com Maribel. Rubi ameaça esquecê-lo com Alessandro. Toledo e Magda comentam sobre a inveja e o interesse financeiro de Rubi na amizade com Maribel. Rosário elogia a visita de Artur e o emprego oferecido a Cristina, lembrando Rubi de sua dívida de gratidão com a família de Maribel. Heitor reafirma seu compromisso a Maribel com um beijo.
(21h) A-Mar
Íker garante a Brisa que Marina não planejava ficar na ilha com seu pai Gabriel. Estrella confessa à sua mãe que tem muito medo de que Azul queira conhecer seu pai e revela que, quando ele descobriu sua gravidez, lhe deu um cheque para se livrar do problema. Azul entra em contato com Sergio para dar a notícia de que é sua filha. Graças a uma ligação, Estrella descobre que Azul teve contato com seu pai, ela a avisa que se aquele homem retornar para suas vidas, isso não lhes trará nada de bom.
(20h30) Cruel Istambul
Agah descobre a conspiração de Seniz e Cenk com Saín para encontrar Cemre e os confronta, exigindo lealdade total. Seniz tenta justificar suas ações, enquanto Cenk admite ter sido manipulado pela mãe. Seher é finalmente libertada, mas decide não retornar nem à mansão nem à delegacia, rompendo com as filhas e deixando Neriman agir sozinha. Saín confessa à polícia que inventou o roubo, inocentando Cemre, enquanto o dono do albergue é responsabilizado pelo incêndio. Nedim retorna à mansão e, diante das provocações de Ceren, exige falar com um advogado, chocando Agah. Seher confronta o patriarca, declarando que não será mais manipulada.
(21h) Mãe
Zeynep está trabalhando num cargo temporário como professora em um colégio. Uma de suas alunas, Melek, chama a atenção por causa de seu comportamento estranho.
(22h) Reis
Cansada das mentiras do marido, Mizpá decide revidar fazendo uma chocante revelação. Com seus ossos enfraquecidos e ferimentos mal curados, em uma oração sincera, Davi clama a Deus e expõe a Ele toda a sua dor.
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Anabela afirma que não é filha de Estela. Estela gosta de encontrar Dita. Candinho entende sinal de Policarpo para que deixe a delegacia com Asdrúbal. Ernesto engana Paixão, que fala com o afilhado sobre seu testamento. Dita sugere que Estela procure a certidão de nascimento de Anabela. Sandra se disfarça para ir atrás de Ernesto. Simbá se sente culpado ao conversar com Candinho. Paixão passa mal antes de assinar o testamento. Estela confirma que é irmã de Anabela, e questiona Dita sobre Celso. Candinho teme perder Policarpo. Zulma pede dinheiro a Celso. Sandra foge do dancing para não ser descoberta. Ernesto encontra Estela no hospital. Zulma reconhece Sandra.
(19h40) Dona de Mim
Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita fazer uma tatuagem com Nina, e os dois se beijam. Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos. Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.
(21h20) Três Corações
Bagdá dá uma semana para Raul pagar a dívida, e leva o relógio que o jovem ganhou de Rogério como garantia. Arminda ameaça colocar Josefa em um asilo. Leonardo pede desculpas a Viviane pelo vexame que deu. Raul se recorda do recado de Bagdá mandando o rapaz se afastar de Joélly. Ferette orienta Viviane a deixar claro à população da Chacrinha o trabalho da Fundação. Rivaldo fica assustado com a chegada inesperada de Alaíde e dos sogros. Lorena reencontra Maggie e avisa a Zenilda e Ferrete que convidou a amiga para jantar. Raul decide se encontrar com Joélly, contrariando a orientação de Bagdá. Paulinho observa Gilmar incomodando Gerluce. Paulinho deixa claro a Gilmar que ele não pode perturbar os moradores do local. Gilmar avisa a Gerluce que não se conforma com o término do namoro. Paulinho leva Gerluce em casa. Joélly e Lígia notam o bom humor da cuidadora.