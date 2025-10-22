Resumo das novelas, 23.10: Soraya continua presa e seu julgamento acontece em 'Maria do Bairro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Nandinho é chamado a depor. O promotor pergunta se Soraya correspondia à sua paixão, e ele explica que Alícia revelou as maldades da acusada, que a chamava de louca. Enquanto Soraya é mantida presa, Aurélia e Cipriano permitem que Kalista durma no porão. O povo da vila protesta no julgamento. Nandinho relata os acontecimentos da festa, mas omite a ajuda de Aldo, o que é usado por Abelardo para atacá-lo. Maria se levanta e acusa Soraya de ter tentado viciar Nandinho em álcool e drogas, além de destruir sua vida. A plateia apoia Maria. O promotor questiona Alicia, que confirma a presença de Nandinho na casa de Soraya no dia do crime. Soraya reage, dizendo que Alicia é louca e foi manipulada pelos De La Vega.

(14h45) Rubi



Rubi discute com Ingrid após ser humilhada na universidade. Heitor pergunta por que ela reatou com Alessandro se não o ama, e Rubi responde que está tentando esquecê-lo, mesmo que seja por despeito. Rosário vai até a universidade para saber o quanto a filha deve e acaba ouvindo as provocações de Ingrid. Rubi aproveita a confusão para tirar a mãe de lá. Rosário descobre que o pai de Maribel pagou as mensalidades e acusa Rubi de gastar o dinheiro de Cristina com futilidades. Toledo percebe o interesse de Rubi por Heitor e a orienta a viajar ao litoral para encontrá-lo. Determinada, Rubi rouba as economias de dona Lola e, logo depois, procura Alessandro para terminar o namoro.

(21h) A-Mar



Estrella relembra o dia em que Sergio lhe deu um cheque para interromper sua gravidez e Azul descobre que seu pai é um empresário famoso. Xavier chega ao porto para ficar com Yazmín, mas ela fica ansiosa e pede a ele um desses comprimidos que a acalmam. Estrella confessa à família que nunca mais quer se lembrar de Sergio Falcón devido à forma como ele a tratou no passado, Brisa a aconselha a dar uma segunda chance. Sergio está muito animado com a notícia de que em breve será pai, entretanto, o Dr. Santillán informa que ele sofre de uma doença irreversível.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Cemre vive instantes de tensão, temendo ser localizada. Agah acusa Civan de ajudar na fuga. Diante dos policiais, Ceren responsabiliza Seher por acobertar o suposto sequestro. Damla defende Civan perante Agah. Nedim é reconhecido pelo dono do estabelecimento em que estão hospedados. Cenk encontra Cemre, que se esforça para escapar. O perigo aumenta quando Nedim é roubado. Arrependida de ter mentido em relação a Seher, Ceren se recusa a comer.

RECORD – CANAL 9

(21h) O Senhor e a Serva



Falando sobre o passado, Magnus ajuda Caius a tomar uma decisão importante. Depois de expor seu conflito a Deus, Elisa recebe um conselho especial.

(22) Reis



Apavorados, Hanum e seus irmãos planejam uma fuga durante investida de Israel contra os amonitas. Ao ser confrontada por Hagite, Damáris é salva do eminente confronto ao reencontrar um velho amigo.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Asdrúbal visita Candinho e Policarpo. Túlio revela a Lauro e Celso que encontrou Estela. Inês planeja afastar Sandra de Ernesto. Celso exige que Simbá conte a verdade sobre Policarpo para o delegado. Medeia procura pelo mapa das esmeraldas nos pertences de Asdrúbal. Margarida inventa para Lúcio que conhece Adamo Angel. Olga pede que Tamires a deixe trabalhar no dancing. Zenaide conhece Pombinha, mãe de Sabiá. Dita questiona Ernesto sobre o paradeiro de Estela. Araújo convida Haydée para sair. Sônia e Picolé combinam seu retorno para São Paulo. Celso vai ao encontro de Estela, e a vê com Túlio.

(19h40) Dona de Mim



Jaques assume suas falcatruas contra Leo, e Davi assiste à live transmitida por Breno. Breno se desespera ao perceber que fez uma transmissão ao vivo da conversa entre Leo e Jaques. Ivy afirma que Davi está apaixonado por Bárbara. Breno pede que Caco volte para casa. Sofia acredita que Leo é culpada por sua volta para a mansão. Samuel confronta Jaques pela morte de Abel, e Filipa se impressiona com o descontrole do cunhado. Jaques tem um pesadelo com Abel. Bárbara afirma a Romano que deseja participar do esquema de Heidegger. Danilo se incomoda com o a forma como Jaques fala de Filipa para Ricardo. Ivy aconselha Davi sobre Bárbara. Paula alerta Leo sobre o estado de Sofia. Ricardo sugere que Samuel acione Jaques sobre as peças de Mianmar, para não prejudicar a Boaz.

(21h20) Três Corações



Misael promete vingar a morte da mulher, diante do túmulo. Misael pede abrigo para Joaquim. Ferette diz a Zenilda que a polícia parou de investigar a morte de Rogério, uma vez que o ex-sócio deixou um bilhete provando que cometeria suicídio. Joaquim avisa a Misael que o amigo corre perigo se descobrirem que ele está vivo, e deixa claro que não quer saber de Lígia e Gerluce. Viviane avisa a Gerluce que viu Joélly na rua. Raul é seguido por um rapaz da comunidade. Josefa ajuda Gerluce a enganar Arminda para que a cuidadora possa ir atrás da filha, que sumiu. Gerluce liga para Paulinho para pedir ajuda. Kellen procura Joélly. Joélly confronta Raul, quando ambos se veem diante de Bagdá e seu bando.