Descontente? Comandante Hamilton toma decisão radical e deixa o SBT
O Comandante Hamilton resolveu encerrar mais uma vez o seu ciclo no SBT. O motivo? Ele alegou novos planos profissionais, como deixou claro a nota do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.
“Sou muito grato ao SBT e a todos com quem trabalhei ao longo dessa jornada. Agora é hora de colocar novos planos em prática e estar ainda mais próximo do público”, disse ele em um comunicado.
Segundo o colunista, Hamilton tem no gatilho lançar duas novas séries. Uma, voltada para o turismo nacional. A outra, focada em operações policiais. O programa ao vivo que ele já veicula em seu canal no YouTube será mantido.
O Comandante Hamilton é conhecido do grande público desde 1993, quando trabalhou longos anos no Domingo Legal, na época ainda apresentado por Gugu Liberato. O profissional fez grandes coberturas aéreas na atração. Ele havia retornado para a emissora de Silvio Santos depois da pandemia, em 2023.
