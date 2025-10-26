Band confirma nova temporada do Pesadelo na Cozinha com Erick Jacquin
Na última quinta-feira (23), a Band e a Warner Bros. Discovery renovaram a parceria para produzir o reality culinário Pesadelo na Cozinha, apresentado por Erick Jacquin. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
“Minha intenção é sempre ajudar os proprietários a saírem do abismo, um lugar que eu mesmo já visitei algumas vezes ao longo da minha trajetória profissional. Saber administrar o negócio e atender bem os clientes são fatores fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento. No entanto, muitos empresários acabam se perdendo pelo caminho, e é nesse momento que os confrontos surgem”, explicou Jacquin sobre a essência do programa.
As gravações da nova temporada começam em novembro, mas a atração só irá ao ar em 2026. Serão 12 episódios, com exibição em diferentes mídias, como na plataforma de streaming da HBO Max, no canal fechado Discovery Home & Health e, claro, na TV aberta com a Band.
Pesadelo na Cozinha é a versão brasileira de Ramsay’s Kitchen Nightmares, feito no Reino Unido. Por lá, a atração é comandada pelo chef Gordon Ramsay.
