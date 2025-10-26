fechar
Observatório da Tv | Notícia

Band confirma nova temporada do Pesadelo na Cozinha com Erick Jacquin

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/10/2025 às 13:16
Band confirma nova temporada do Pesadelo na Cozinha com Erick Jacquin
Band confirma nova temporada do Pesadelo na Cozinha com Erick Jacquin - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Na última quinta-feira (23), a Band e a Warner Bros. Discovery renovaram a parceria para produzir o reality culinário Pesadelo na Cozinha, apresentado por Erick Jacquin. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

“Minha intenção é sempre ajudar os proprietários a saírem do abismo, um lugar que eu mesmo já visitei algumas vezes ao longo da minha trajetória profissional. Saber administrar o negócio e atender bem os clientes são fatores fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento. No entanto, muitos empresários acabam se perdendo pelo caminho, e é nesse momento que os confrontos surgem”, explicou Jacquin sobre a essência do programa.

As gravações da nova temporada começam em novembro, mas a atração só irá ao ar em 2026. Serão 12 episódios, com exibição em diferentes mídias, como na plataforma de streaming da HBO Max, no canal fechado Discovery Home & Health e, claro, na TV aberta com a Band.

Pesadelo na Cozinha é a versão brasileira de Ramsay’s Kitchen Nightmares, feito no Reino Unido. Por lá, a atração é comandada pelo chef Gordon Ramsay.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Band confirma nova temporada do Pesadelo na Cozinha com Erick Jacquin
Band

Band confirma nova temporada do Pesadelo na Cozinha com Erick Jacquin
Amante do passado, SBT resgata Domingo Animado
Domingo Animado

Amante do passado, SBT resgata Domingo Animado

Compartilhe

Tags