Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/10/2025 às 8:24
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão) - Observatório da TV

Neste sábado (25), às 14h15, no Cinema em Casa, o SBT exibe o filme Garoto Formiga.

Ficha Técnica:

Título: Garoto Formiga (Antboy – Dinamarca /2013) — A2 Filmes — Aventura — Livre (HD) 

Elenco: Oscar Dietz / Nicolas Bro / Amalie Kruse Jensen

Direção: Ask Hasselbalch

Sinopse:

Fugindo de uns colegas agressivos, o menino de 12 anos, Pelle Nohrman, se esconde no jardim de um cientista maluco. Lá, ele é mordido por uma formiga geneticamente modificada que o transforma num garoto com superpoderes!

