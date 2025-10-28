Comandante Hamilton aceita nova proposta do SBT e desiste de abandonar a emissora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Comandante Hamilton, que realmente estava pensado em se dedicar a projetos pessoais e sair do SBT, como bem disse na última sexta-feira (24), resolveu permanecer na emissora de Silvio Santos.

O que teria motivado ele a permanecer na emissora paulista é um possível programa solo voltado para causas sociais. “Vou voltar para a parte social, devolver as pessoas que me deram o prazer, o privilégio de chegar onde eu cheguei, que é o meu público. Principalmente as pessoas mais humildes, desde o Domingo Legal, eu cresci bastante graças ao apoio dessas pessoas. Eu tenho que devolver ao povo, eu sinto o povo abandonado”, explicou ao Notícias da TV.

“O SBT, realmente, eu ia parar [de trabalhar lá]. E o SBT conversou comigo, nós vamos encaixar para que eu possa fazer o meu objetivo, que é ajudar as crianças, ajudar o meu povo, de onde eu saí”, reforçou.

Comandante Hamilton frisou que um programa voltado para causas sociais é o mínimo que pode fazer para retribuir os fãs. “Eu vou simplesmente devolver o que eu recebi. Eu sou uma pessoa de origem humilde, lutei muito para conseguir chegar onde cheguei. Cheguei graças às pessoas que muitas vezes eu sinto abandonadas, abandonadas pelo poder público”, disse.

