Saiba se a novela turca Mãe assustou a Globo na audiência
Nesta segunda-feira (27), a Record colocou em seu horário nobre a novela turca Mãe, que já tinha sido disponibilizada na plataforma de streaming Globoplay, além de ter sido exibida no canal fechado GNT. A trama não fez feio em termos de audiência.
Segundo o site TV Pop, no período em que foi exibida, das 21h às 22h09, a novela turca conquistou na Grande São Paulo 5,84 pontos, além dos picos de 7,64 pontos.
Em relação as rivais, a Globo manteve a sua liderança com 24,73 pontos. No terceiro lugar, ficou o SBT com os seus 3,48 pontos. A TV Cultura conseguiu a façanha de ficar no quarto lugar, com 0,94 em sua média. Depois vem a Band com 0,53 e na laterna a Rede TV!, com apenas 0,38.
Com uma história que gira em torno da professora Zeynep (Cansu Dere) e do drama da sua aluna Melek (Beren Gokyildiz), a história aborda temas fortes, como maus-tratos infantis e abandono.