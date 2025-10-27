Dono da Joven Pan detalha planos ambiciosos para emissora: ‘Inquieta’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, dono da Joven Pan News, tem muita coisa para comemorar nesta segunda-feira (27), em que o canal completa 4 anos no ar. As estratégias do canal já estão bem pensadas.

“O próximo passo é claro: ampliar a presença da Jovem Pan na TV. Porque a Jovem Pan sempre foi assim — inovadora, inquieta e corajosa. Uma marca que nunca teve medo de experimentar, de se reinventar e de desafiar os gigantes. A TV Jovem Pan é, acima de tudo, a realização de um sonho — o sonho do Seu Tuta, o meu sonho, o do Marcelo e o sonho de todos que acreditam que a comunicação pode mudar o mundo”, contou em entrevista para a coluna de Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

O empresário reforça a sua preocupação em sempre se manter atento ao futuro do audiovisual em termos de tecnologia, além de manter consolidada a sua audiência.

“Quanto ao futuro, “é um desafio constante. A tecnologia muda em uma velocidade impressionante — e ninguém sabe ao certo como será a televisão de amanhã. Mas há algo que nunca muda: o conteúdo. O conteúdo é o coração de tudo. E é isso que nos dá segurança. Todo o conteúdo da Jovem Pan é criado por nós — e isso nos permite estar em qualquer plataforma: no celular, na TV, no iPad, nos óculos do Mark Zuckerberg, nas TVs conectadas, nos aplicativos de streaming e, quem sabe, nas próximas inovações que ainda nem existem. Nossa audiência tem números poderosos: 130 rádios no Brasil, 50 milhões de usuários únicos nas redes sociais, segundo lugar na TV a cabo, TV Conectada tem 5 milhões de pessoas por mês. Em 3 meses, nas redes sociais e site, temos 4.3 bilhões de visualizações. O mundo é global. Temos que estar sempre olhando o futuro”, pontuou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br