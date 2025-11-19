Assalto armado deixa grupo de amigos sem carro e pertences no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carro, celular e carteira foram levados; câmeras mostram suspeitos circulando antes de voltar para abordar as vítimas na Rua Apulcro de Assunção

Um grupo de amigos foi rendido por dois homens armados na Rua Apulcro de Assunção, no bairro de São Martin, no Recife. As imagens de câmeras de segurança mostram o veículo dos suspeitos passando devagar pelo trecho, observando as vítimas, antes de retornar e parar poucos metros adiante.

Assim que o carro estaciona, dois homens encapuzados descem e caminham diretamente em direção ao grupo. Entre as vítimas estavam um motorista particular, que trabalha por aplicativo, e um funcionário público.

O que foi levado

Do motorista de aplicativo, os assaltantes levaram o carro. Ele relatou que só percebeu a movimentação quando o veículo retornou e os dois homens anunciaram o assalto.

O funcionário público teve o celular e a carteira levados. Ele percebeu que os suspeitos procuravam objetos pelo corpo e, ao verem o volume no bolso, retiraram e levaram os pertences.

Clima de insegurança no bairro

Moradores e comerciantes de São Martin afirmam que o bairro convive com constantes episódios de violência e reivindicam maior presença policial.

Apesar da área contar com estruturas como o 12º Batalhão da Polícia Militar, BPRV, BPTran, Cavalaria e UBOPE, a sensação entre residentes é de patrulhamento insuficiente.

Segundo relatos, motoristas de aplicativo evitam entrar em ruas internas do bairro durante a noite devido ao medo de novas ocorrências.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais