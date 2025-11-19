fechar
Assalto armado deixa grupo de amigos sem carro e pertences no Grande Recife

Carro, celular e carteira foram levados; câmeras mostram suspeitos circulando antes de voltar para abordar as vítimas na Rua Apulcro de Assunção

Por TV Jornal Publicado em 19/11/2025 às 11:46
Insegurança em São Martim, Recife: Assaltos a motoristas de Uber e residentes levantam questões sobre eficácia da polícia
Insegurança em São Martim, Recife: Assaltos a motoristas de Uber e residentes levantam questões sobre eficácia da polícia - TV Jornal

Um grupo de amigos foi rendido por dois homens armados na Rua Apulcro de Assunção, no bairro de São Martin, no Recife. As imagens de câmeras de segurança mostram o veículo dos suspeitos passando devagar pelo trecho, observando as vítimas, antes de retornar e parar poucos metros adiante.

Assim que o carro estaciona, dois homens encapuzados descem e caminham diretamente em direção ao grupo. Entre as vítimas estavam um motorista particular, que trabalha por aplicativo, e um funcionário público.

O que foi levado

Do motorista de aplicativo, os assaltantes levaram o carro. Ele relatou que só percebeu a movimentação quando o veículo retornou e os dois homens anunciaram o assalto.

O funcionário público teve o celular e a carteira levados. Ele percebeu que os suspeitos procuravam objetos pelo corpo e, ao verem o volume no bolso, retiraram e levaram os pertences.

Clima de insegurança no bairro

Moradores e comerciantes de São Martin afirmam que o bairro convive com constantes episódios de violência e reivindicam maior presença policial.

Apesar da área contar com estruturas como o 12º Batalhão da Polícia Militar, BPRV, BPTran, Cavalaria e UBOPE, a sensação entre residentes é de patrulhamento insuficiente.

Segundo relatos, motoristas de aplicativo evitam entrar em ruas internas do bairro durante a noite devido ao medo de novas ocorrências.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

