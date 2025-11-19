Idoso desaparece em área de mata na quinta (13) e continua sem ser localizado
Buscas seguem com cães farejadores e drone após família acionar bombeiros ao notar que ele não voltou para aplicar insulina. Confira detalhes
Clique aqui e escute a matéria
Um homem idoso conhecido como seu Dózio está desaparecido desde quinta-feira (13), quando saiu para a Mata Cova de Onça, em Jaboatão, e não retornou para casa como fazia diariamente.
Segundo familiares, ele sempre retornava para casa devido ao uso diário de insulina. A falta de notícias durante toda a quinta-feira fez com que a família tentasse procurá-lo por conta própria, sem sucesso.
Ações do Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas ainda na madrugada seguinte. Três cães farejadores foram utilizados após equipes coletarem objetos da casa de seu Dózio para auxiliar no rastreamento.
Além disso, um drone vem sendo empregado para ampliar o alcance da varredura, cobrindo áreas que seguem da mata até a BR mais próxima.
A família acredita que ele possa ter saído de Jaboatão em um momento de confusão mental, possivelmente causada pelos altos níveis de glicose que ele vinha apresentando.
Buscas continuam
Até o momento, não há novas informações sobre o paradeiro do idoso. As equipes permanecem na Mata Cova de Onça com cães farejadores e três viaturas, e a família mantém a esperança de encontrá-lo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais