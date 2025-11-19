fechar
Vídeos | Notícia

Idoso desaparece em área de mata na quinta (13) e continua sem ser localizado

Buscas seguem com cães farejadores e drone após família acionar bombeiros ao notar que ele não voltou para aplicar insulina. Confira detalhes

Por TV Jornal Publicado em 19/11/2025 às 9:17
Idoso desaparece em &aacute;rea de mata na quinta (13) e continua sem ser localizado
Idoso desaparece em área de mata na quinta (13) e continua sem ser localizado - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Um homem idoso conhecido como seu Dózio está desaparecido desde quinta-feira (13), quando saiu para a Mata Cova de Onça, em Jaboatão, e não retornou para casa como fazia diariamente.

Segundo familiares, ele sempre retornava para casa devido ao uso diário de insulina. A falta de notícias durante toda a quinta-feira fez com que a família tentasse procurá-lo por conta própria, sem sucesso.

Leia Também

Ações do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas ainda na madrugada seguinte. Três cães farejadores foram utilizados após equipes coletarem objetos da casa de seu Dózio para auxiliar no rastreamento.

Além disso, um drone vem sendo empregado para ampliar o alcance da varredura, cobrindo áreas que seguem da mata até a BR mais próxima.

A família acredita que ele possa ter saído de Jaboatão em um momento de confusão mental, possivelmente causada pelos altos níveis de glicose que ele vinha apresentando.

Buscas continuam

Até o momento, não há novas informações sobre o paradeiro do idoso. As equipes permanecem na Mata Cova de Onça com cães farejadores e três viaturas, e a família mantém a esperança de encontrá-lo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

SBT surpreende e anuncia demissão de Rinaldi Faria
Daniela Beyruti

SBT surpreende e anuncia demissão de Rinaldi Faria
Marina Demori deixa a Times Brasil e assina com o SBT News
Marina Demori

Marina Demori deixa a Times Brasil e assina com o SBT News

Compartilhe

Tags