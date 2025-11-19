fechar
Homem de 38 anos é morto a tiros ao sair de casa na Região Metropolitana do Recife

Vítima havia se mudado há três meses para buscar trabalho; pertences não foram levados e polícia apura possível execução. Confira detalhes

Por TV Jornal Publicado em 19/11/2025 às 8:44
Homem de 38 anos é morto a tiros ao sair de casa em Dois Carneiros Alto, Jaboatão
Homem de 38 anos é morto a tiros ao sair de casa em Dois Carneiros Alto, Jaboatão - Reprodução/ TV Jornal

Um homem de 38 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, na Rua 25, em Dois Carneiros Alto, Jaboatão dos Guararapes, logo após sair de casa e subir na própria moto.

A vítima foi identificada como Valdir Francisco de Santana. Segundo familiares, ele havia deixado Vitória de Santo Antão há cerca de três meses para tentar uma oportunidade de trabalho na região e mencionou a parentes que pretendia atuar como segurança.

Dinâmica do crime

A perícia encontrou três perfurações de arma de fogo na região da cabeça, compatíveis com projéteis de calibre .38. Segundo moradores, uma moto entrou na rua instantes antes dos disparos serem ouvidos. Valdir foi atingido pelas costas.

Os objetos pessoais da vítima, incluindo a moto e o dinheiro que ele carregava, permaneceram no local. Para a polícia, o fato de nada ter sido levado reforça a hipótese de execução.

Moradores relataram que o ataque ocorreu de forma rápida e direcionada, indicando que o autor, ou os autores, sabiam onde e quando encontrá-lo.

Investigação

A polícia civil instaurou inquérito para apurar autoria e motivação. Imagens de câmeras da região e depoimentos de familiares e vizinhos devem auxiliar no avanço da investigação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

