Policial Militar é baleado ao tentar defender o sogro no Curado

O sogro do PM estava se envolvendo com a mulher de um traficante da comunidade e eles foram até a casa do homem para tirar satisfações

Um policial militar foi baleado nesta quinta-feira (27), ao tentar defender o sogro, que estava sofrendo sofrendo ameaças de traficantes na comunidade Inferninho, no bairro do Curado.

De acordo com informações apuradas pela TV Jornal, o sogro do PM estava se envolvendo com a mulher de um traficante da comunidade. Eles foram até a casa do homem, bastante alterados, e quebraram tudo na casa.

O policial, que estava no imóvel, saiu de dentro de um dos cômodos e se deparou com pelo menos três homens armados. Eles iniciaram uma troca de tiros e o PM foi atingido nas duas pernas, em um dos testículos e no braço.

Ferido, ele se encaminhou até às margens da BR-101, onde pediu ajuda, foi socorrido por um motorista que passava em uma caminhonete e foi levado a um posto da Polícia Rovodiária Federal (PRF). Os agentes da PRF o levaram à UPA dos Torrões, onde recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhado ao Hospital da Restauração.

O sogro do policial, que levou uma coronhada na cabeça, foi ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para prestar depoimento. O inquérito foi instaurado para averiguar a autoria. Nenhum dos suspeitos foi preso até o momento.

