fechar
Notícias | Notícia

Cabo da PM reage a assalto e atira contra suspeito na Várzea

Assim que o suspeito recolheu os objetos, o policial se abaixou atrás de um carro e sacou uma arma, efetuando alguns disparos contra o homem

Por Zayra Pereira Publicado em 24/11/2025 às 22:04
Imagem de suspeito trocando tiros com Cabo da PM
Imagem de suspeito trocando tiros com Cabo da PM - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Um Policial Militar sofreu um assalto enquanto saía para trabalhar no bairro UR-7, na Várzea. Ele reagiu a ação e atingiu o suspeito.

O assalto foi registrado por câmeras de segurança e flagrou o momento em que um homem chega em uma moto, abordando o Cabo e apontando uma arma. Ele entrega um celular, a carteira e a aliança.

Assim que o suspeito recolheu os objetos, o policial se abaixou atrás de um carro e sacou uma arma, efetuando alguns disparos contra o homem.

Leia Também

O assaltante, que atirou pelo menos cinco vezes, foi atingido na altura da cintura mas conseguiu fugir, contando com a ajuda de um parceiro, que estava em outra moto. Os dois homens pilotaram até o bairro de Sítio Novo, em Olinda.

Ao chegar em Olinda, o suspeito pediu ajuda na casa de um amigo, afirmando que estava ferido, mas sem explicar que ocorreu uma troca de tiros. Com isso, o amigo chamou um técnico de enfermagem para auxiliar com um curativo.

Os policiais receberam informações sobre o ocorrido e foram até o endereço onde eles estavam, prendendo as quatro pessoas em flagrante. O suspeito ferido foi levado até o Hospital da Restauração e os outros três foram conduzidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os três homens foram autuados por associação criminosa e o suspeito que realizou o assalto dever ser enquadrado por tentativa de latrocínio e associação criminosa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Ex-policial militar é preso após troca de tiros com policiais civis
Troca de tiros

Ex-policial militar é preso após troca de tiros com policiais civis
Salão de beleza é furtado na Várzea; suspeito jogou uma pedra para quebrar vidro
Criminalidade

Salão de beleza é furtado na Várzea; suspeito jogou uma pedra para quebrar vidro

Compartilhe

Tags