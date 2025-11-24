Cabo da PM reage a assalto e atira contra suspeito na Várzea

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um Policial Militar sofreu um assalto enquanto saía para trabalhar no bairro UR-7, na Várzea. Ele reagiu a ação e atingiu o suspeito.

O assalto foi registrado por câmeras de segurança e flagrou o momento em que um homem chega em uma moto, abordando o Cabo e apontando uma arma. Ele entrega um celular, a carteira e a aliança.

Assim que o suspeito recolheu os objetos, o policial se abaixou atrás de um carro e sacou uma arma, efetuando alguns disparos contra o homem.

O assaltante, que atirou pelo menos cinco vezes, foi atingido na altura da cintura mas conseguiu fugir, contando com a ajuda de um parceiro, que estava em outra moto. Os dois homens pilotaram até o bairro de Sítio Novo, em Olinda.

Ao chegar em Olinda, o suspeito pediu ajuda na casa de um amigo, afirmando que estava ferido, mas sem explicar que ocorreu uma troca de tiros. Com isso, o amigo chamou um técnico de enfermagem para auxiliar com um curativo.

Os policiais receberam informações sobre o ocorrido e foram até o endereço onde eles estavam, prendendo as quatro pessoas em flagrante. O suspeito ferido foi levado até o Hospital da Restauração e os outros três foram conduzidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os três homens foram autuados por associação criminosa e o suspeito que realizou o assalto dever ser enquadrado por tentativa de latrocínio e associação criminosa.

