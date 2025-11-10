Salão de beleza é furtado na Várzea; suspeito jogou uma pedra para quebrar vidro
O homem colocou o braço pela passagem aberta e recolheu diversos produtos utilizados no espaço, entre eles shampoos e produtos de finalizações
Um salão de beleza foi furtado na madrugada do último sábado (8), por volta das 02h, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.
Imagens de segurança flagraram o momento em que o suspeito foi até o local e utilizou uma pedra para quebrar o vidro da vitrine.
O homem colocou o braço pela passagem aberta e recolheu diversos produtos utilizados no espaço, entre eles shampoos, produtos de finalizações, cremes e hidratações com valores mais altos.
Horas depois do ocorrido, uma cliente passou na frente do estabecelecimento, tirou uma foto e enviou para a proprietária, que ficou bastante abalada com o que aconteceu.
"Para a gente foi um susto imenso, a gente não espera. Depois de um dia de trabalho a gente só quer dormir tranquilo na nossa residência. Por volta das 9h da manhã, pelo instagram, uma cliente me falou que a vitrine estava quebrada e eu levei um susto ", contou Pirscila, dona do espaço.
A proprietária conta que quando chegou a pedra estava no chão junto com alguns produtos que foram derrubados. O suspeito não entrou no local mas conseguiu roubar diversos itens apenas no mostruário.
"Pelos vídeos a gente vê que ele ficou bem agoniado procurando uma sacola para colocar os produtos e se evadir do local. Provavelmente ele é usuário e vai vender por um preço bem baixo", continuou.
A mulher conta que tinha renovado o estoque há cerca de uma semana, investindo cerca de R$ 2.000. "Eu tinha exposto para os clientes verem que chegou novidade porque é final de ano, é a hora que os cabeleireiros começam a renovar o estoque".
A vítima já havia sofrido um furto pouco antes, entretanto, o suspeito teriam entrando no estabelecimento e roubando a televisão do local, o que a motivou a trocar a fechadura.
Foi registrado Boletim de Ocorrência e o caso é investigado pela Polícia Civil.