Família é assaltada com bolo de aniversário nas mãos enquanto entravam em casa, no Cordeiro

Os suspeitos chegaram na frente da residência, por volta das 9h, e abordaram a família, que se preparava para a festinha de uma criança de três anos

Por Zayra Pereira Publicado em 10/11/2025 às 19:51
Imagem de momento em que família é assaltada no Cordeiro
Imagem de momento em que família é assaltada no Cordeiro - Reprodução

Uma família foi assaltada, neste sábado (8)  no bairro do Cordeiro no momento em que chegavam na casa de parentes, segurando inclusive um bolo de aniversário.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os suspeitos chegaram na frente da residência, por volta das 9h, e abordaram a família, que se preparava para a festinha de uma criança de três anos.

Os homens levaram vários itens de valor, entre eles relógios, celulares, alianças e também o carro da família. Um parente das vítimas trouxe detalhes sobre o que aconteceu.

"Eles passaram em uma bicicleta, pararam a 10 metros do carro, depois voltaram para pedir água e já anunciaram o assalto. A minha mãe ficou com o bolo na mãe e entrou em casa, aí ficou a minha prima e o meu sobrinho ao lado do carro. Foi quando eles pegaram a chave e entraram no carro", contou o parente.

De acordo com informações da família, os homens ainda abriram o porta malas para guardar a bicicleta que eles estavam. "A bicicleta ainda chegou a cair do veículo, mas eles pararam o carro, recolheram e seguiram. Todo mundo ficou traumatizado com essa situação".

O veículo ainda não foi localizado e a equipe da Tv Jornal tentou entrar em contato com a Polícia, para entender como funciona a fiscalização no local, entretanto, não houve retorno.

