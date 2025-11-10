Agentes de trânsito são assaltados durante serviço na Zona Oeste do Recife
Dois agentes de trânsito foram assaltados enquanto trabalhavam em uma obra da Compesa na Iputinga, Zona Oeste do Recife, na manhã de sábado
Dois agentes de trânsito foram assaltados enquanto trabalhavam na Rua Doutor Gastão da Silveira, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, na manhã do último sábado.
O crime aconteceu por volta das 9h, quando um carro preto se aproximou e um dos ocupantes, usando capacete, desceu para anunciar o assalto.
O que aconteceu
O primeiro agente, que estava na calçada com o celular nas mãos, foi surpreendido e não teve tempo de reagir.
Poucos metros adiante, o segundo agente também foi abordado, entregando seu aparelho telefônico ao perceber a aproximação do veículo suspeito. Ambos estavam no local por conta de uma obra da Compesa.
Investigação
O caso foi registrado em boletim de ocorrência. Em nota, a CTTU informou que lamenta o ocorrido e que está colaborando com a Polícia Civil nas investigações.
Moradores da área relataram que furtos e assaltos têm sido frequentes na região e pedem reforço no policiamento.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais