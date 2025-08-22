CTTU monta esquemas especiais de trânsito para o domingo (24)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Devido aos eventos de corrida que acontecem neste domingo, algumas vias da Zona Sul e do Centro do Recife serão interditadas, a partir das 5h

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) elaborou esquemas especiais de trânsito para este domingo, na Zona Sul e no Centro.

A partir das 5h, o Recife recebe a Meia Maratona da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), a 47ª Corrida Duque de Caxias e a 1ª edição da Marcha Para Exu, por causa disso algumas vias serão interditadas.

Meia Maratona da FPS

A Meia Maratona da Faculdade Pernambucana de Saúde tem sua largada às 5h, na própria instituição, que fica na Imbiribeira.

Os corredores vão seguir pela Avenida Mascarenhas de Moraes, no sentido Centro, Viaduto Tancredo Neves e descem a alça de acesso para a Avenida Desembargador José Neves.

Depois seguem pelo Túnel Augusto Lucena, Avenida Dom João VI, Via Mangue, Ponte Governador Paulo Guerra, Cais José Estelita, Cais de Santa Rita e realizam o retorno pelo mesmo percurso. A previsão de término da prova é às 10h.

Corrida Duque de Caxias

A 47ª edição da Corrida Duque de Caxias faz sua largada às 6h, no Forte Brum. Os atletas seguirão pela Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel e então Palácio do Campo das Princesas.

Continuam o percurso pela Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, após o Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Engenheiro José Estelita e realizam o retorno até o ponto de partida.

Marcha para Exu

A 1ª edição da Marcha para Exu tem início às 12h, com concentração no Marco Zero.

O percurso do evento seguirá pela Avenida Alfredo Lisboa, Rua do Moinho, Rua Bernardo Vieira de Melo, Travessa Tiradentes, Rua São Jorge, Rua do Observatório e se encerra na Rua da Guia.

O recomendado é que os condutores fiquem atentos às sinalizações temporárias e aos bloqueios nas vias, que serão desfeitos conforme o avanço dos corredores.

O teleatendimento da CTTU está disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

