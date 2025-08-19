47ª Corrida Duque de Caxias: Recife prepara edição histórica com foco em solidariedade em 2025
Além de celebrar o Dia do Soldado, o evento busca arrecadar duas toneladas de alimentos para famílias carentes
O Recife se prepara para receber a 47ª edição da tradicional corrida Duque de Caxias neste próximo domingo, dia 24, marcando um dos eventos de rua mais importantes do Nordeste. A corrida, que integra as comemorações pelo Dia do Soldado (celebrado em 25 de agosto), mantém em sua edição de 2025 um forte foco na solidariedade, unindo esporte, civismo e valores sociais.
Percursos emblemas e recorde de participantes
Com largada marcada para as 6h30 da manhã, o evento terá como ponto de partida o histórico Museu Militar Forte do Brum, no coração do Recife Antigo. Atletas civis e militares poderão escolher entre dois percursos: 5 km e 10 km, que prometem uma experiência única ao passar por cenários emblemáticos da cidade, como a Rua da Aurora, o Marco Zero e a Ponte Maurício de Nassau.
A organização prevê um recorde de inscritos, com 2.500 corredores oficiais já confirmados entre civis e militares. No entanto, a expectativa é de reunir pelo menos 5.000 atletas, considerando também aqueles que correm na "pipoca" – denominação dada aos participantes sem inscrição oficial.
Solidariedade e integração social no coração do evento
A 47ª Corrida Duque de Caxias transcende a mera prática esportiva, consolidando-se como um momento de integração entre a sociedade e a força terrestre e uma celebração cívica ao patrono do exército, Duque de Caxias. A solidariedade é o grande destaque desta edição, como explica o Primeiro Tenente Pablo, oficial do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada.
As inscrições para a corrida solicitaram a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a quem mais precisa. A meta ambiciosa é arrecadar mais de duas toneladas de alimentos, que serão entregues ao programa SESC Mesa Brasil, responsável pela distribuição de donativos. "É um evento que a gente vai poder unir esporte, cidadania e valores, tudo em um só lugar, tudo em um só evento", ressalta o Primeiro Tenente Pablo.
Logística, segurança e atividades gratuitas
Mesmo com as inscrições oficiais encerradas, o evento é aberto ao público, inclusive para quem deseja correr sem o kit. Aqueles que não conseguiram se inscrever ainda têm a oportunidade de contribuir com a causa solidária realizando a doação de alimentos. As doações para o projeto Mesa Brasil do Sesc podem ser feitas no Forte do Brum nos dias 21, 22 e 23, das 8h às 17h, mesmo local da entrega dos kits.
A segurança da corrida será reforçada com o apoio da CTTU, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, garantindo bloqueios, equipes de apoio e atendimento médico ao longo do percurso.
Além da corrida, a programação inclui atividades culturais e serviços gratuitos para a comunidade. Entre eles, corte de cabelo, aferição de pressão, teste de glicose, massoterapia, atendimento jurídico e brinquedos para as crianças.
