47ª Corrida Duque de Caxias: Recife prepara edição histórica com foco em solidariedade em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Além de celebrar o Dia do Soldado, o evento busca arrecadar duas toneladas de alimentos para famílias carentes

O Recife se prepara para receber a 47ª edição da tradicional corrida Duque de Caxias neste próximo domingo, dia 24, marcando um dos eventos de rua mais importantes do Nordeste. A corrida, que integra as comemorações pelo Dia do Soldado (celebrado em 25 de agosto), mantém em sua edição de 2025 um forte foco na solidariedade, unindo esporte, civismo e valores sociais.



Ouça o conteúdo original em áudio

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/materia-faixa-11-corrida-solidaria-exercito-p.19/" target="_blank">47ª Corrida Duque de Caxias: Recife prepara edição histórica com foco em solidariedade em 2025</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

Percursos emblemas e recorde de participantes



Com largada marcada para as 6h30 da manhã, o evento terá como ponto de partida o histórico Museu Militar Forte do Brum, no coração do Recife Antigo. Atletas civis e militares poderão escolher entre dois percursos: 5 km e 10 km, que prometem uma experiência única ao passar por cenários emblemáticos da cidade, como a Rua da Aurora, o Marco Zero e a Ponte Maurício de Nassau.



A organização prevê um recorde de inscritos, com 2.500 corredores oficiais já confirmados entre civis e militares. No entanto, a expectativa é de reunir pelo menos 5.000 atletas, considerando também aqueles que correm na "pipoca" – denominação dada aos participantes sem inscrição oficial.



Solidariedade e integração social no coração do evento



A 47ª Corrida Duque de Caxias transcende a mera prática esportiva, consolidando-se como um momento de integração entre a sociedade e a força terrestre e uma celebração cívica ao patrono do exército, Duque de Caxias. A solidariedade é o grande destaque desta edição, como explica o Primeiro Tenente Pablo, oficial do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada.



As inscrições para a corrida solicitaram a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a quem mais precisa. A meta ambiciosa é arrecadar mais de duas toneladas de alimentos, que serão entregues ao programa SESC Mesa Brasil, responsável pela distribuição de donativos. "É um evento que a gente vai poder unir esporte, cidadania e valores, tudo em um só lugar, tudo em um só evento", ressalta o Primeiro Tenente Pablo.



Logística, segurança e atividades gratuitas



Mesmo com as inscrições oficiais encerradas, o evento é aberto ao público, inclusive para quem deseja correr sem o kit. Aqueles que não conseguiram se inscrever ainda têm a oportunidade de contribuir com a causa solidária realizando a doação de alimentos. As doações para o projeto Mesa Brasil do Sesc podem ser feitas no Forte do Brum nos dias 21, 22 e 23, das 8h às 17h, mesmo local da entrega dos kits.



A segurança da corrida será reforçada com o apoio da CTTU, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, garantindo bloqueios, equipes de apoio e atendimento médico ao longo do percurso.



Além da corrida, a programação inclui atividades culturais e serviços gratuitos para a comunidade. Entre eles, corte de cabelo, aferição de pressão, teste de glicose, massoterapia, atendimento jurídico e brinquedos para as crianças.



*Texto gerado com auxílio da IA a partir de uma fonte autoral da Rádio Jornal