Empresário se prontifica a reformar motocicleta para vítima de assalto no Recife

A técnica de enfermagem foi assaltada no início da semana. Os suspeitos, além de levarem a moto, fizeram o 'desmanche' do veículo

Um episódio de roubo ocorrido em Recife teve repercussão local após a vítima, uma técnica em enfermagem, ter sua motocicleta roubada e desmontada em uma ação que gerou mobilização para a recuperação do veículo.

O caso ocorreu no bairro do canal do Arruda, na última terça-feira (05), quando Yolanda Silva foi abordada por dois homens logo após seu plantão de trabalho.

Yolanda Silva relatou a abordagem dos suspeitos após sair do trabalho. Segundo ela, a situação foi tensa e provocou forte impacto emocional.

"Falar disso é meio complicado porque foi um susto muito grande e a gente pensa que vai morrer", disse a técnica em enfermagem.

A moto foi tomada sob coação, e no dia seguinte, desmontada, foi encontrada em frente a uma sucata de motos em Peixinhos, Olinda.

Reação do proprietário da sucata

Iago Moraes, administrador do estabelecimento, expressou surpresa e suspeita quanto à possibilidade de o roubo ter sido planejado com o intuito de prejudicar a imagem de sua empresa.

A presença das peças em seu comércio chamou atenção e levou à reflexão sobre o impacto desse tipo de crime na comunidade.

Em resposta ao ocorrido, Iago Moraes decidiu agir diretamente para ajudar Yolanda Silva. Ele assumiu o compromisso de reformar a moto integralmente, custeando todas as peças necessárias e dedicando sua equipe para que o veículo seja restaurado por completo. Segundo o administrador, a ação é uma forma de apoio e solidariedade frente ao crime que afetou a vítima.

"Hoje, nós estamos aqui, é uma surpresa para Yolanda, para explicar a ela que nós vamos reformar a moto dela inteira. Todas as peças vão ser custeadas pelo sucatão do Major", afirmou Iago Moraes.

Yolanda Silva expressou satisfação e reconhecimento pela ajuda recebida. "Muito feliz. Obrigada, Iago, sucatão do Major. Gratidão, né? Eu sempre digo, quem planta o bem, sempre colhe o bem. Então, realmente, tudo que eu plantei, eu estou colhendo agora", declarou.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

