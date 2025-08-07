Incidente na BR: motorista de carreta evita tragédia ao desviar de ciclista e colide com casa
Acidente na BR-101, no quilômetro 81, em Pernambuco envolve carreta, carros e uma moto. Envolvidos saem levemente feridos e relatam o ocorrido
Na tarde de ontem (6), um acidente ocorreu na BR-101, no quilômetro 81, próximo ao Seasa. Vinícius, motorista de uma carreta, notou um ciclista tentando atravessar a pista e, ao tentar evitar uma colisão, causou um acidente com outros veículos. Apesar disso, o ciclista saiu ileso.
Entrevista com o motorista
Em entrevista, Vinícius relatou como tudo aconteceu. "Quando vi, o ciclista estava na minha frente, carros e moto também, e tentei me livrar. É preciso sinalizar com pisca elétrico ao parar o trânsito, mas tudo aconteceu muito rápido", contou.
Apesar de levemente ferido, Vinícius demonstrou alívio durante a entrevista: "O que mais quero é ver minha família".
Danos causados
A carreta, capaz de suportar até 29 toneladas, freou e desviou da posta, colidindo com a frente de uma casa, causando grande destruição.
"Estava dentro de casa. À medida que saímos, só ouvíamos o barulho. Toda a poeira foi para dentro de casa", relata Rúbia, moradora da residência destruída.
Testemunha do ciclista
Um trabalhador, proprietário de uma bicicleta encontrada no local do acidente, também deu entrevista.
"Foi só poeira. Eu escutei o primeiro som e entrei. Quando olhei, vi o caminhão vindo e minha bicicleta perdida", disse. Ele não estava na bicicleta no momento do acidente e não se feriu.
Apesar da destruição, o motorista da carreta agiu rápido, impedindo que uma tragédia ainda maior acontecesse.
Este incidente serve como lembrete de que, na estrada, todos os motoristas devem manter seu foco e prontidão, prontos para reagir a qualquer cenário inesperado.
