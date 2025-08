Micro-ônibus tomba em acidente com trem em Camaragibe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um trem e um micro-ônibus colidiram na entrada no bairro Areeiros, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. Informações preliminares sugerem que não houveram vítimas, mas que a falta de sinalização no local é um problema que vem causando acidentes há anos.

Ônibus seguia para o terminal

O micro-ônibus que fazia a linha Areeiro/Barra de Jangada estava sendo conduzido para o terminal, quando colidiu com um VLT que vai de Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes, até o Cabo de Santo Agostinho. O veículo tombou próximo a trilha do trem, mas ninguém ficou ferido.

A comunidade local relata que acidentes desse tipo são recorrentes, dado a falta de sinalização. Cobram, ainda, que o poder público dê atenção ao caso e faça a instalação de uma cancela para melhorar a mobilidade da área.

