Obras na Avenida Doutor José Rufino no Barro trazem melhorias viárias e mudanças no trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB) deram início nesta quinta-feira (31) a uma série de obras de infraestrutura na Avenida Doutor José Rufino, no bairro do Barro. O projeto, que contou com investimento superior a R$ 1 milhão, inclui pavimentação, melhorias no sistema de drenagem e construção de novos passeios.

Mudança na circulação: implantação da mão inglesa



Além da pavimentação e drenagem, as intervenções também contemplam a instalação de nova sinalização, semáforos, travessias para pedestres, ilhas de proteção e a criação da chamada “mão inglesa” sobre o viaduto que cruza a BR-101.

A “mão inglesa” altera a circulação sob o viaduto, que agora será controlada por semáforos e sinalizações verticais e horizontais.

Os motoristas que acessarem o viaduto pela Avenida Doutor José Rufino, no sentido Barro-Tejipió, deverão utilizar a pista da esquerda. Já os que vierem no sentido Tejipió-Barro passarão a trafegar pela pista inversa.

A mudança visa aumentar a eficiência do tráfego e reduzir conflitos nas alças de acesso à BR-101.

, agentes e orientadores da CTTU estarão no local para auxiliar pedestres e motoristas - Josenildo Gomes/CTTU

Orientação e suporte para motoristas e pedestres



Durante o período de adaptação, agentes e orientadores da CTTU estarão no local para ajudar os motoristas e organizar o trânsito. Para esclarecer dúvidas, a população pode ligar para o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas pelo número 0800.081.1078.

Motoristas e pedestres devem ficar atentos às novas regras para garantir segurança e fluidez no trânsito da região.

