Comerciante atropelado por motorista em alta velocidade em Vitória de Santo Antão

Acidente em alta velocidade deixa comerciante com fratura exposta na perna em vitória de santo antão. o causador fugiu sem prestar socorro.
Um comerciante da cidade de Vitória de Santo Antão teve fratura exposta na perna após ser atropelado por um veículo em alta velocidade, cujo motorista se evadiu sem prestar socorro. Silvio Calisto de Jesus, de 49 anos, está internado no Hospital da Restauração.
O Acidente
O acidente aconteceu na avenida Henrique Holanda, quando Silvio e sua esposa retornavam de um evento, onde vendiam bebidas. A esposa relata que tudo aconteceu de maneira muito rápida, com o veículo atingindo Calisto e a carroça com os produtos que vendiam. Ela descreveu o veículo como um "Fiat branco".
Relato da Esposa e da Irmã
A esposa de Silvio se sente abalada e chocada com a indiferença do motorista, que não prestou socorro e se evadiu do local rapidamente. Relata que lembra apenas da "claridão em cima de nós e a cor do carro".
Silvana, irmã do comerciante, também trabalhava no evento e conta que, por pouco, também não foi atingida pelo veículo. Minutos depois, soube do acidente com seu irmão.
Expectativa de Justiça
Até o momento, o causador do acidente não se apresentou à polícia, gerando descontentamento e angústia nos familiares. "Segundo o relato de outras pessoas que estavam no evento, ele não conseguia nem dirigir o carro, ele estava passando por cima de outras pessoas, por cima das calçadas, antes do ocorrido com meu marido. Ele queria fazer vítima, como fez, né gente?", desabafa a esposa de Calisto, pedindo por justiça.
Busca pelo Causador
A polícia segue em busca do motorista, que segundo relatos, dirigia visivelmente embriagado. A família aguarda por justiça enquanto Silvio segue internado em estado grave.
