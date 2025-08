Noiva de apresentador da Record morre em acidente de trânsito faltando dois meses para o casamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O apresentador Marcus Marinho, do programa RJ no Ar na Record, viveu uma tragédia pessoal nesta quarta-feira (6). Sua noiva, Luana de Paula, faleceu vítima de um acidente de trânsito no Rio de Janeiro, faltando apenas dois meses para o casamento, marcado para outubro. O casal estava junto há 11 anos.

Segundo informações do site Audiência Carioca, Luana sofreu uma queda durante uma corrida como passageira de moto por aplicativo. O acidente aconteceu na avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca. Ela foi levada para atendimento médico e permaneceu internada por dois dias, mas não resistiu aos ferimentos.

Em uma publicação emocionante nas redes sociais, Marcus Marinho prestou homenagem à noiva. “Os últimos 11 anos foram incríveis ao seu lado. A gente caiu, se levantou, chorou, riu junto, superou tanta coisa… E é esse seu sorriso e os bons momentos que eu vou guardar. O casamento já estava marcado para outubro. Só faltava soltar os convites… A viagem para o Japão estava sendo planejada… Era nosso sonho… Mas uma pessoa imprudente no trânsito tirou você de mim”, escreveu.

“Por agora, descansa no colo Pai. Um dia, a gente se encontra de novo. Com certeza. Obrigado por tudo. Foi maravilhoso! Te amo. E estou com você!”, completou o apresentador.

A despedida comoveu colegas e telespectadores. Paloma Poeta, jornalista da Record, enviou mensagens de apoio, assim como inúmeros internautas que acompanharam a trajetória do apresentador. “Todos nós telespectadores da Record estamos muito tristes com essa notícia. Que Deus conforte você nesse momento tão difícil”, escreveu um seguidor.

Publicação de Marcus Marinho sobre o falecimento da noiva (Foto: Reprodução/Instagram)

