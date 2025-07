Corrida das Estações: veja o que muda no trânsito do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo (6), equipes da CTTU realizam bloqueios itinerantes nas principais vias do centro do Recife para a realização de corrida de rua

A etapa Inverno do Circuito das Estações 2025 será realizada neste domingo (6), com largada e chegada no Forte do Brum, no Recife.

Para garantir a circulação segura de veículos e pedestres, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema especial de trânsito.

A operação começa às 5h30 com bloqueios itinerantes nas vias que compõem o percurso, com previsão de liberação total até as 10h. Agentes da CTTU estarão presentes ao longo do trajeto para orientar motoristas e pedestres.

Percursos



A prova oferece três opções de percurso: 5 km, 10 km e 15 km.

5 km: Inicia na Ponte do Limoeiro, segue pela Avenida Prefeito Arthur Lima Cavalcanti, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Marquês de Olinda, Avenida Alfredo Lisboa, e retorna ao Forte do Brum.

10 km: Segue o mesmo trajeto inicial, mas após a Avenida Martins de Barros, os corredores percorrem o Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas e Avenida Engenheiro José Estelita até o Edifício Mirante do Cais. Retornam pelo mesmo caminho até a Ponte Maurício de Nassau, finalizando o trajeto igual ao dos 5 km.

15 km: O trajeto acompanha o dos 10 km e se estende pela Avenida Engenheiro José Estelita, Avenida Saturnino de Brito, Ponte Governador Paulo Guerra, Ponte Vice-Presidente José de Alencar, Avenida República do Líbano e Via Mangue. O retorno acontece próximo à área em construção da Praça Governador Eduardo Campos, seguindo pelo mesmo caminho até a Ponte Maurício de Nassau e concluindo como nos percursos menores.

Dúvidas

Para dúvidas ou informações, o teleatendimento da CTTU está disponível 24 horas pelo número gratuito 0800.081.1078.

