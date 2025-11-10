fechar
Adolescente morre e dois homens ficam feridos em barbearia na Região Metropolitana do Recife

Três homens armados invadiram uma barbearia na Estrada do Passarinho, em Olinda. Um adolescente morreu e dois homens ficaram feridos

10/11/2025
Um adolescente morreu e dois homens ficaram feridos após uma barbearia ser invadida por homens armados, na tarde da última terça-feira, na Estrada do Passarinho, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu por volta das 16h, enquanto clientes estavam no local.

De acordo com testemunhas, três homens encapuzados chegaram a pé e entraram de forma repentina no estabelecimento, efetuando vários disparos. As duas pessoas feridas foram socorridas para a UPA da Nova Descoberta, no Recife.

A Polícia Civil informou que há câmeras instaladas dentro e fora da barbearia, que podem ajudar na investigação.

Ainda não se sabe se todas estavam funcionando no momento da ação. Durante a perícia, foram encontradas cédulas de R$ 50 e R$ 20 no bolso da vítima que morreu no local.

Moradores relataram que a Estrada do Passarinho é uma via de grande circulação entre Olinda e Recife, o que pode ter facilitado a fuga dos autores.

O caso foi registrado como homicídio e dupla tentativa de homicídio, e a Polícia Civil segue investigando a autoria e a motivação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

