Unidades de saúde da mulher e da família são invadidas e furtadas em Jaboatão dos Guararapes

O vice-presidente da Federação dos Guardas Municipais explica a necessidade de profissionais capacitados para realizar a segurança das unidades

Duas unidades de saúde foram invadidas durante a noite em Jaboatão dos Guararapes.

Um dos alvos foi o Centro de Referência em Saúde da Mulher Maria de Lourdes Lopes Lemos, que fica em Piedade. Os suspeitos invadiram o local a partir de um terreno que fica ao lado. Eles arrombaram a unidade e furtaram diversos objetos, dentre eles dois celulares e um microondas.

O vice-presidente da Federação dos Guardas Municipais, Erick Daivison explica a necessidade de profissionais capacitados para realizar a segurança dessas unidades de saúde públicas.

"Deveria ter um profissional aí para repelir essa ação, pois se tivesse ninguém teria ingressado neste patrimônio", contou.

Os suspeitos atuaram durante toda a noite, trazendo a tona também uma falta de policiamento. "Infelizmente, está tendo suporte o governo estadual com os laranjinhas, mas não consegue suprir a demanda. A gente tem um efetivo de guardas defasado e temos pessoas concursadas e formadas que poderiam estar na rua dando um reforço".

De acordo com Erick Daivison , o efetivo é de 499 guardas concursados mas que não estão trabalhando ainda.

Mais furtos

O segundo furto aconteceu na Unidade de Saúde da Família Petrônio Portela, em Cajueiro Seco, onde os suspeitos levaram as condensadoras dos ar condicionados. No local existe monitoramento, mas não guardas ou vigilantes.

"No final quem sempre sofre é a população que precisa usar os serviços públicos e fica aí a mercê, tanto da criminalidade uanto do ambiente que fica complicado", concluiu Erick Daivison .

Um trabalhador local conta que não sen sente seguro para transitar nos bairros. "Tem assalto direto, não tem segurança".

Em nota, a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes conta que ainda está realizando o levantamento dos furtos nas unidades e em breve informará o total dos danos, além da previsão de reparos.

