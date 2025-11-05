fechar
Notícias | Notícia

Homens em condições análogas à escravidão são resgatados em pedreiras no interior de Pernambuco

O resgate ocorreu por meio de uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego, iniciada no dia 26 de outubro e encerrada nesta quarta-feira (5)

Por Zayra Pereira Publicado em 05/11/2025 às 22:07
Imagem de uma das instalações onde os homens permaneciam
Imagem de uma das instalações onde os homens permaneciam - Reprodução

Auditores Fiscais do Trabalho realizaram o resgate de homens que estavam trabalhando em condições análogas à escravidão, no Sertão de Pernambuco.

O resgate ocorreu por meio de uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego, iniciada no dia 26 de outubro e encerrada nesta quarta-feira (5), estabelecida nos municípios de Exu e Parnamirim.

No local, foram localizados 14 trabalhadores em situações análogas à escravidão, vivendo em barracos improvisados, feitos com lonas plásticas. Além disso, os trabalhadores não tinham acesso à banheiros ou água potável.

Leia Também

Maurício Fagundes, auditor fiscal do trabalho conta que as empresas responsáveis foram contactadas, tanto pela extração de pedras quanto pelas obras públicas. "Uma negação completa de direitos humanos, em relação ao trabalho e a vivência dos trabalhadores, que moravam em barracos de lona, sem acesso à água potável ou encanada. Fazendo suas necessidades no mato, tratados como coisas, como animais".

De acordo com o auditor, as atividas no local foram cessadas em razão das graves violações aos direitos humanos, e os homens tiveram os direitos trabalhistas reparados após os cálculos realizados pela Auditoria, além dos danos morais, calculados pela Defensoria da União.

Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas através do Disque 100, que funciona 24h.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Novembro Azul: mais da metade dos homens desconhecem que o HPV pode causar câncer
PESQUISA INÉDITA

Novembro Azul: mais da metade dos homens desconhecem que o HPV pode causar câncer
Para cada 100 mulheres há 95 homens no Brasil, aponta pesquisa do IBGE
DADOS DEMOGRÁFICOS

Para cada 100 mulheres há 95 homens no Brasil, aponta pesquisa do IBGE

Compartilhe

Tags