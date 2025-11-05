Homens em condições análogas à escravidão são resgatados em pedreiras no interior de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O resgate ocorreu por meio de uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego, iniciada no dia 26 de outubro e encerrada nesta quarta-feira (5)

Auditores Fiscais do Trabalho realizaram o resgate de homens que estavam trabalhando em condições análogas à escravidão, no Sertão de Pernambuco.

O resgate ocorreu por meio de uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego, iniciada no dia 26 de outubro e encerrada nesta quarta-feira (5), estabelecida nos municípios de Exu e Parnamirim.

No local, foram localizados 14 trabalhadores em situações análogas à escravidão, vivendo em barracos improvisados, feitos com lonas plásticas. Além disso, os trabalhadores não tinham acesso à banheiros ou água potável.

Maurício Fagundes, auditor fiscal do trabalho conta que as empresas responsáveis foram contactadas, tanto pela extração de pedras quanto pelas obras públicas. "Uma negação completa de direitos humanos, em relação ao trabalho e a vivência dos trabalhadores, que moravam em barracos de lona, sem acesso à água potável ou encanada. Fazendo suas necessidades no mato, tratados como coisas, como animais".

De acordo com o auditor, as atividas no local foram cessadas em razão das graves violações aos direitos humanos, e os homens tiveram os direitos trabalhistas reparados após os cálculos realizados pela Auditoria, além dos danos morais, calculados pela Defensoria da União.

Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas através do Disque 100, que funciona 24h.

