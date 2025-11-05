Motociclista por aplicativo morre após acidente na BR-232; passageira foi socorrida
Um motociclista por aplicativo morreu após uma colisão contra um carro, por volta das 9h da manhã desta quarta-feira (5), na BR-232, sentido interior do estado.
O homem morreu no local e a passageira, de 50 anos, teve alguns ferimentos e foi socorrida para o Hospital Otávio de Freitas.
De acordo com um agente da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Dnit estava realizando uma manutenção na via poucas horas antes do acidente, por isso havia uma placa informando sobre a necessidade de reduzir a velocidade.
Aos poucos os carros foram freando, mas a moto estava em alta velocidade e não parou a tempo, colidindo intensamente contra a traseira do carro. Com o impacto, ele foi arremessado contra o chão e não resistiu.