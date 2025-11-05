fechar
Notícias | Notícia

Motociclista por aplicativo morre após acidente na BR-232; passageira foi socorrida

O homem, devido ao impacto, morreu no local e a passageira, de 50 anos, teve alguns ferimentos e foi socorrida para o Hospital Otávio de Freitas

Por Zayra Pereira Publicado em 05/11/2025 às 21:14
Imagem de local onde aconteceu acidente na BR-232
Imagem de local onde aconteceu acidente na BR-232 - Reprodução

Um motociclista por aplicativo morreu após uma colisão contra um carro, por volta das 9h da manhã desta quarta-feira (5), na BR-232, sentido interior do estado.

O homem morreu no local e a passageira, de 50 anos, teve alguns ferimentos e foi socorrida para o Hospital Otávio de Freitas.

Leia Também

De acordo com um agente da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Dnit estava realizando uma manutenção na via poucas horas antes do acidente, por isso havia uma placa informando sobre a necessidade de reduzir a velocidade.

Aos poucos os carros foram freando, mas a moto estava em alta velocidade e não parou a tempo, colidindo intensamente contra a traseira do carro. Com o impacto, ele foi arremessado contra o chão e não resistiu.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Motociclista é assaltado e tem corrente de ouro avaliada em R$ 3 mil roubada
Roubo Motociclista

Motociclista é assaltado e tem corrente de ouro avaliada em R$ 3 mil roubada
Entregador morre atropelado após acidente no Janga; família pede justiça
Acidente

Entregador morre atropelado após acidente no Janga; família pede justiça

Compartilhe

Tags