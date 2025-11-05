Adolescente é executado enquanto entregava pizza em Passarinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O menor trabalhava como entregador para uma pizzaria local e foi assassinado com disparos de arma de fogo. O crime foi registrado por câmeras

Um adolescente de 17 anos foi executado na noite desta terça-feira (4), enquanto realizava uma entrega no bairro de Passarinho, Zona Norte do Recife.

O menor trabalhava como entregador para uma pizzaria local e foi executado com disparos de arma de fogo. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Como aconteceu

Os quatro suspeitos do crime estavam andando na rua Graúna até o momento em que a vítima entra na rua, pilotando uma moto, e se aproxima do grupo. Eles iniciaram uma série de disparos e pelo menos 10 atingiram o rosto do adolescente, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nenhum pertence foi levado, descartando a hipótese de latrocínio.

A mãe conta que o sonho do adolescente era ter uma moto, pois trabalhava com o veículo do patrão. "Eu acho que foi inveja, porque ele não tem inimizade", contou.

De acordo com a polícia militar, em julho deste ano o jovem foi parado em uma blitz do BPTran e estava transitando com uma moto com restrição de roubo. A mãe afirma que ele teria comprado a moto de um vizinho.

"Esse meu vizinho também não sabia que a moto era roubada, porque tinha documento e tudo", disse a mãe da vítima.

Em revolta com a situação, a mãe do adolescente conta que não queria que os suspeitos fossem presos. "Eles vão estar mais livres do que eu, porque quem está no presídio está livre. Era para eles serem mortos do mesmo jeito ou pior", concluiu a mãe.

