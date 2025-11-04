fechar
Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em Maranguape

A vítima, de aproximadamente 30 anos, foi encontrada com as mãos amarradas para trás em uma região de mata, largado em uma estrada de barro

Por Zayra Pereira Publicado em 04/11/2025 às 21:14
Imagem de polícia atuando em ocorrência e Maranguape
Imagem de polícia atuando em ocorrência e Maranguape - Reprodução

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto nesta terça-feira (4), no Loteamento Monte Sião, entre o bairro de Maranguape II e Janga, em Paulista.

A vítima, de aproximadamente 30 anos, foi encontrada com as mãos amarradas para trás em uma região de mata, largado em uma estrada de barro.

O crime aconteceu pela manhã e moradores ouviram pelo menos cinco disparos e a Polícia Militar foi acionada. Eles localizaram o corpo da vítima e foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal.

As investigações seguem com a Polícia Civil.

