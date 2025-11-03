Homem é preso em Ipojuca suspeito de abusar da sobrinha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De início ele negou o estupro, então os policiais mostraram o vídeo registrado pelas câmeras e o homem afirma que não se recorda do que fez

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem abusou sexualmente de sua sobrinha, nesta segunda-feira (3), às 4h da manhã, em Ipojuca.

A mulher, que tem 28 anos, estava desacordada no momento da agressão. O flagrante foi realizado por câmeras da prefeitura, o que facilitou a prisão do suspeito pela Polícia Civil.

De acordo com a polícia, o homem de 60 anos foi autuado por estupro de vulnerável. A vítima teria aceitado sair com o tio e um amigo dele para um bar e perto de amanhecer, quando eles aguardavam um carro de aplicativo, o homem percebeu que a mulher estava bastante embriagada e realizou o abuso no meio da rua.

De início ele negou o estupro, então os policiais mostraram o vídeo e o homem afirma que não se recorda do que fez.

Por meio de nota, a delegada titular da Delegacia de Ipojuca, Letícia Gomes Moreira, afirma que existe um combate rigoroso aos crimes sexuais, principalmente contra mulheres. Ela também conta que a prisão deste agressor, diante deste contexto de praticaro crime diante da vulnerabilidade da vítima, serve como exemplo.

A mulher, apesar dos danos psicológicos pelo abuso, está bem fisicamente.



