Homem é preso em Olinda por estuprar enteadas; mãe sabia sobre os abusos sexuais

A mãe foi até a delegacia e a delegada pôde perceber que existia uma omissão por parte dela, que tinha total conhecimento sobre os atos que ocorriam

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, na última quinta-feira (16), no Alto da Bondade, Olinda, por abusar sexualmente da enteada.

Ao ser questionado sobre os abusos, o homem confessou os estupros e contou que também realizou com as outras duas enteadas. As vítimas são duas crianças e uma adolescente.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a adolescente, de 17 anos, teria ouvido uma palestra na escola sobre violência domiciliar e logo depois ela revelou o que acontecia em sua casa para uma colega.

A patrulha escolar foi acionada e levou o homem à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, em Olinda. No local o homem confessou que abusou sexualmente da adolescente e das irmãs dela, uma de 12 e outra de 10 anos.

A mãe foi até a delegacia e informou que vivia um relacionamento com o homem há cerca de três anos, e a delegada pôde perceber que existia uma omissão por parte da mãe, que tinha conhecimento sobre os abusos.

"Ele confessa que começou abusando da de 17 anos, que ficou grávida e fez um aborto com cinco meses de gravidez, e que a mãe tinha conhecimento em todo tempo", contou a delegada Lúcia Custódio.

O homem faz uso de tornozeleira eletrônica, mas a mulher nega que tinha conhecimento sobre essa informação. "Ele disse que respondia, justamente, por um estupro de uma filha", concluiu a delegada.

O suspeito estava preso quando começou a interagir com a mãe das menores e quando ele saiu, foi morar com a mulher, dando início aos abusos.

O caso vem sendo acompanhado pelo conselho tutelar do município: "Ela pegou vídeos, porque ele filmava os atos obscenos que fazia com as duas crianças e uma adolescente. Eu digo que ele não é só um criminoso, para nós, cidadãos de bem, ele é um monstro e precisa sim passar muitos anos no sistema penitenciário", contou a conselheira Priscila Agra.

As vítimas realizaram exames de corpo e delito e exames para verificar se contrairam alguma IST, além de testes de gravidez. A mulher também foi presa pelo crime de omissão e segue na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor.

