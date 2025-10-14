Espetáculo "Revinda" ocupa a Praça Laura Nigro, em Olinda, neste sábado (18), com dança, poesia, música e Libras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com direção e performance de Rebeca Gondim, a apresentação gratuita acontece às 17h30 no Sítio Histórico de Olinda; Saiba mais detalhes

O espetáculo itinerante Revinda, que reúne dança, música, artes visuais, poesia e Libras, chega a Olinda para única apresentação no sábado, 18 de outubro, ao ar livre, na Praça Laura Nigro, sítio histórico da cidade.

A dançarina Rebeca Gondim, mestra de cerimônia do espetáculo, e os demais integrantes do elenco de Revinda compartilham a cena com artistas olindenses, numa noitada para falar das dores, revoltas e celebrações do povo preto e periférico — tema que permeia o espetáculo. Da apresentação em Olinda participam Paloma Granjeiro, Mayara Ferreira, Neris Rodrigues e a dupla Mestre Wilson e Mestra Francis, do grupo de frevo Brincantes das Ladeiras. A apresentação começa às 17h30 e, ao final, haverá um bate-papo com os artistas.

A nova temporada de Revinda foi contemplada com o Fundo de Incentivo à Cultura do Governo de Pernambuco — FUNCULTURA PE. Além de Olinda, o espetáculo faz itinerância em novembro por mais quatro cidades: Camaragibe (1º), Caruaru (8), Triunfo (21) e Arcoverde (23). A escolha do itinerário segue critérios afetivos e artísticos, marcando encontros com artistas que desenvolvem trabalhos reconhecidos em seus territórios e que têm no coletivismo, assim como Rebeca, a resistência cultural e a luta por direitos humanos como características.

Em Camaragibe, Revinda recebe Poeta de Malunguinho, idealizador, músico e diretor criativo do selo Caboc'urbano. Em Caruaru, a convidada é Bgirl Caracol, multiartista que atua na cultura Hip Hop através da dança, e Marcela Felipa, dançarina e passista de frevo. Em Triunfo, a convidada é Jéssica Caitano, artista popular, cantora, compositora, percussionista e poeta-declamadora. Em Arcoverde, a convidada é Gabi Beneditta, multiartista travesti negra que cria a partir das potências e fragilidades do corpo.

Além de Rebeca Gondim e Maria Agrelli, como artistas criadoras, Revinda conta com um elenco fixo: o DJ Phino, que assina a trilha sonora junto com Léo Bulhões; Bárbara Regina na percussão; Joselma Santos, responsável pela Corporeolibras (interpretação em língua de sinais pelo corpo); e João Guilherme de Paula na criação de luz, também protagonista do espetáculo. Complementam a ficha técnica Filipe Gondim e Milla Serejo, responsáveis pela comunicação visual, e Júnior Melo, na produção. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Origens: Revinda nasceu como uma performance solo de Rebeca, de dez minutos, com o título Terezinha, homenagem a Tereza Maria de Jesus, mulher que perdeu o filho de 10 anos pela polícia enquanto brincava na frente de casa, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Nesse formato ampliado, com duração de 50 minutos, música ao vivo e participação de convidados, estreou em abril deste ano, quando percorreu seis bairros do Recife — Ibura, Bomba do Hemetério, Morro da Conceição, Água Fria, Alto Santa Terezinha e Beberibe — agregando várias linguagens artísticas por onde passa.

Oficina: Rebeca Gondim é passista de frevo, pesquisadora e professora de dança; atua entre os cruzamentos da arte e da política, do corpo e da memória. Integra a COLETIVA, o Coletivo Encruzilhada e o Coletivo Saída de Emergência. Graduada pela UFPE e especialista pela UFBA, sua trajetória faz do movimento um lugar de força, escuta e reinvenção. “Eu sou cria do frevo. Minha alfabetização de mundo foi a partir dos princípios e dos ensinamentos do frevo, que abriu um leque para a cultura popular na minha vida”, destaca a artista. Por isso o local escolhido para a apresentação em Olinda foi a Praça Laura Nigro, onde o Mestre Wilson e a Mestra Francis, dos Brincantes das Ladeiras, dão aulas de frevo gratuitas aos sábados. No dia 18 não será diferente: a oficina de frevo começa às 16h e, depois, às 17h30, tem Revinda.

Minibio dos artistas convidados — Olinda Mayara Ferreira é natural da comunidade do Guadalupe, em Olinda, onde teve suas primeiras formações nas tradições populares. Graduada em Licenciatura em Dança pela UFPE, integra o coletivo RASURA e atua como arte-educadora na Proteção Social Básica. Suas pesquisas exploram relações entre corpo, memórias, estéticas e território, especialmente no contexto das festividades carnavalescas. Paloma Granjeiro é modelo, bailarina, atriz, jornalista, fotógrafa, gestora cultural e tecnóloga em produção fonográfica. Integra o Coletivo Lugar Comum e realizou intervenção poética na videodança Revinda. É integrante do Coco de Toré Pandeiro do Mestre e, como produtora musical, trabalhou no espetáculo Pernambuco Meu País e na videodança Em Visibilidade. Neris Rodrigues é natural de Olinda. Pedagoga e musicista (bacharelado em Trombone) pela UFPE, atua no cenário pernambucano como musicista, arranjadora, compositora e produtora musical. Participou de projetos como Orquestra 100% Mulher, Transversal Frevo Orquestra e Orquestra de Bolso; atualmente segue com trabalho autoral instrumental. Mestre Wilson e Mestra Francis foram alunos de Nascimento do Passo e fundaram o grupo Brincantes das Ladeiras, coletivo de frevo de rua que ministra aulas gratuitas de frevo no Sítio Histórico de Olinda desde 2009, na Praça Laura Nigro. Há 15 anos realizam pesquisas para aprimorar uma metodologia que apresenta os movimentos do frevo respeitando os limites de cada corpo, ao mesmo tempo em que introduz noções de musicalidade e preserva canções tradicionais do repertório do frevo.