Avô de criação abusa sexualmente de menina de 9 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A criança tem paralisia cerebral e faz uso de cadeira de rodas; mãe flagrou momento da agressão, mas criminoso fugiu antes da chegada das autoridades

A mãe de uma menina de 9 anos de idade flagrou o momento em que a criança estava sendo vítima de abuso sexual por parte do avô de criação, dentro da própria residência, em Olinda. O agressor fugiu da residência e está sendo procurado pelas autoridades policiais.



Agressor é avô de consideração

O agressor é um conhecido de longa data da família, tido como avô de consideração da menina. Ele morava na mesma residência que a criança há poucas semanas, quando precisou ser abrigado.

A mãe da menina conta, ainda, que a comunidade e familiares prestaram apoio para esse idoso que passava por dificuldades financeiras, oferecendo moradia, doando itens de uso pessoal e dedicando atenção à ele.

Vítima vive com paralisia cerebral

A mãe da criança flagrou o momento da agressão e ficou horrorizada. O idoso, de aproximadamente 60 anos, fugiu do local antes da chegada das autoridades. A vítima foi levada ao Instituto de Medicina Legal (IML) e segue acompanhada pelo Conselho Tutelar.

A criança, de apenas 9 anos, tem paralisia cerebral e faz uso de cadeira de rodas devido à mobilidade reduzida, necessitando de cuidados especiais. Todavia, ela é verbal e contou todo o acontecido para a mãe.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais