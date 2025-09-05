Avô de criação abusa sexualmente de menina de 9 anos
A criança tem paralisia cerebral e faz uso de cadeira de rodas; mãe flagrou momento da agressão, mas criminoso fugiu antes da chegada das autoridades
A mãe de uma menina de 9 anos de idade flagrou o momento em que a criança estava sendo vítima de abuso sexual por parte do avô de criação, dentro da própria residência, em Olinda. O agressor fugiu da residência e está sendo procurado pelas autoridades policiais.
Agressor é avô de consideração
O agressor é um conhecido de longa data da família, tido como avô de consideração da menina. Ele morava na mesma residência que a criança há poucas semanas, quando precisou ser abrigado.
A mãe da menina conta, ainda, que a comunidade e familiares prestaram apoio para esse idoso que passava por dificuldades financeiras, oferecendo moradia, doando itens de uso pessoal e dedicando atenção à ele.
Vítima vive com paralisia cerebral
A mãe da criança flagrou o momento da agressão e ficou horrorizada. O idoso, de aproximadamente 60 anos, fugiu do local antes da chegada das autoridades. A vítima foi levada ao Instituto de Medicina Legal (IML) e segue acompanhada pelo Conselho Tutelar.
A criança, de apenas 9 anos, tem paralisia cerebral e faz uso de cadeira de rodas devido à mobilidade reduzida, necessitando de cuidados especiais. Todavia, ela é verbal e contou todo o acontecido para a mãe.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais