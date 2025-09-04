Mulher é agredida por ex-companheiro e familiares na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O episódio aconteceu diante da filha do casal, uma criança autista de apenas cinco anos. A vítima ficou com marcas no rosto e no pescoço

Uma mulher de 30 anos foi brutalmente agredida pelo ex-companheiro e por familiares dele no terminal Pelópidas Silveira, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

O episódio aconteceu diante da filha do casal, uma criança autista de apenas cinco anos. A vítima ficou com marcas no rosto e no pescoço e relatou que chegou a ter o aparelho dentário quebrado durante a agressão.

Após o espancamento, ela foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, onde recebeu atendimento médico. O diagnóstico apontou traumatismo crânio-encefálico leve e múltiplas escoriações pelo corpo.

Questionamentos à atuação policial

Apesar da gravidade do caso, a vítima afirmou não ter recebido o suporte necessário ao procurar a delegacia. Segundo ela, mesmo após o agressor ter sido localizado, não houve prisão em flagrante.

A mulher, acompanhada do atual esposo, formalizou denúncia na Corregedoria da Polícia, buscando explicações para a falta de ação imediata.

Medidas legais e busca por segurança

A vítima já solicitou uma medida protetiva contra o ex-companheiro e os familiares dele. Além disso, apresentou corpo de delito e imagens que comprovam as agressões.

“A gente só quer justiça e proteção, porque até minha família está com medo”, desabafou.

Enquanto aguarda providências, ela segue amparada por parentes, que relatam viver sob constante temor após o episódio de violência.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.