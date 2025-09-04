Policiais militares são presos em Recife por corrupção e extorsão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Três policiais do batalhão de polícia rodoviária em Recife foram presos por corrupção passiva e extorsão nas cidades de Buíque e Arcoverde

Três policiais militares lotados no Batalhão de Polícia Rodoviária em San Martin, Recife, foram presos após investigações apontarem a prática de crimes de corrupção passiva e extorsão.

As detenções ocorreram dentro do batalhão, no momento em que os agentes se apresentavam para o serviço, em cumprimento a mandados judiciais.

Modus operandi

Segundo o delegado Adriano Ferro, da circunscrição de Arcoverde, os policiais agiam principalmente no sertão de Pernambuco, nas cidades de Buíque e Arcoverde.

Durante abordagens de rotina, eles exigiam pagamento de propina para liberar veículos e motoristas.

Um caso específico envolveu um motorista de caminhão-pipa. Durante a abordagem, os policiais teriam solicitado um laudo de qualidade da água transportada, mesmo não sendo um procedimento de competência da corporação, o que motivou a vítima a denunciar o ocorrido à Polícia Civil.

Leia Também Mulher é presa por aplicar golpes com PIX programado em restaurante em Recife

Prisão e encaminhamento

Após a coleta de depoimentos e comprovação das irregularidades, os policiais foram detidos pela Polícia Judiciária Militar e encaminhados para o CREDE em Abreu e Lima.

“Eles abordavam pessoas nas rodovias e cobravam propina para não multar os veículos, chegando a ameaçar as vítimas de conduzi-las à delegacia e apreender os veículos. Agora, eles estão à disposição da Justiça”, explicou o delegado.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.