Vídeos | Notícia

Policiais militares são presos em Recife por corrupção e extorsão

Três policiais do batalhão de polícia rodoviária em Recife foram presos por corrupção passiva e extorsão nas cidades de Buíque e Arcoverde

Por TV Jornal Publicado em 04/09/2025 às 17:41 | Atualizado em 04/09/2025 às 17:42
Três policiais militares lotados no Batalhão de Polícia Rodoviária em San Martin, Recife, foram presos após investigações apontarem a prática de crimes de corrupção passiva e extorsão.

As detenções ocorreram dentro do batalhão, no momento em que os agentes se apresentavam para o serviço, em cumprimento a mandados judiciais.

Modus operandi

Segundo o delegado Adriano Ferro, da circunscrição de Arcoverde, os policiais agiam principalmente no sertão de Pernambuco, nas cidades de Buíque e Arcoverde.

Durante abordagens de rotina, eles exigiam pagamento de propina para liberar veículos e motoristas.

Um caso específico envolveu um motorista de caminhão-pipa. Durante a abordagem, os policiais teriam solicitado um laudo de qualidade da água transportada, mesmo não sendo um procedimento de competência da corporação, o que motivou a vítima a denunciar o ocorrido à Polícia Civil.

Prisão e encaminhamento

Após a coleta de depoimentos e comprovação das irregularidades, os policiais foram detidos pela Polícia Judiciária Militar e encaminhados para o CREDE em Abreu e Lima.

“Eles abordavam pessoas nas rodovias e cobravam propina para não multar os veículos, chegando a ameaçar as vítimas de conduzi-las à delegacia e apreender os veículos. Agora, eles estão à disposição da Justiça”, explicou o delegado.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

