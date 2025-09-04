Mulher é presa por aplicar golpes com PIX programado em restaurante em Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ela vinha praticando o crime desde janeiro, causando prejuízos que chegaram a R$ 28 mil em um único restaurante

Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante após ser investigada pela Polícia Civil por aplicar golpes usando o recurso de PIX programado.

Segundo as apurações, ela vinha praticando o crime desde janeiro, causando prejuízos que chegaram a R$ 28 mil em um único restaurante.

A prisão aconteceu em setembro, durante o cumprimento de uma operação de monitoramento.

Esquema do golpe

De acordo com o delegado Carlos Couto, titular da Delegacia de Piedade, a mulher fazia pedidos diariamente no restaurante, o que reduziu a checagem por parte do estabelecimento.

O pagamento era realizado por meio de PIX programado, mas o valor nunca chegava a ser creditado na conta do comerciante.

O esquema foi descoberto quando o proprietário identificou inconsistências no balanço financeiro e acionou a polícia.

A equipe passou a monitorar as próximas compras e abordou a acusada após a entrega de um pedido. No momento da ação, ela confessou o crime.

Motivação e detalhes

A acusada alegou dificuldades financeiras para justificar a prática dos golpes. Entre os itens encomendados com frequência estavam churrasco de picanha, galeto, refrigerantes e sobremesas, com média de R$ 171 por pedido.

A mulher foi autuada por estelionato de forma continuada e encaminhada para audiência de custódia. A polícia informou ainda que a filha da acusada, de seis anos, também consumia as refeições adquiridas por meio do golpe.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.