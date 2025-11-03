Entregador morre atropelado após acidente no Janga; família pede justiça
Entregador morre após ser atingido por veículo em avenida e ser atropelado por outro carro. Demora no socorro é alvo de críticas
Um entregador de 39 anos morreu após ser atingido por dois carros na manhã desta quinta-feira (30), no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.
O acidente aconteceu por volta das 10h, na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, a PE-01.
Imagens das câmeras
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o motociclista reduz a velocidade para entrar em uma rua próxima à ponte do Janga.
Nesse instante, ele é atingido na traseira por um carro branco e, com o impacto, cai na pista. Em seguida, é atropelado por outro veículo que vinha no sentido contrário.
Segundo testemunhas, o segundo motorista ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. O socorro, de acordo com relatos de moradores, demorou cerca de uma hora e vinte minutos para chegar ao local.
A vítima, identificada como Oziel Ferreira Gomes, chegou a ser atendida por uma médica que passava pela área, mas não resistiu aos ferimentos.
“Ele estava respirando, consciente, mas começou a convulsionar. A médica tentou ajudar, levantou a cabeça dele, mas o socorro demorou demais. Aqui é perigoso, e não tem ambulância nessa região”, contou uma testemunha.
Família cobra investigação
Familiares de Oziel compareceram ao Instituto de Medicina Legal (IML) para liberar o corpo e pediram que o motorista do carro que provocou a primeira colisão seja identificado e responsabilizado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Ele foi assassinado. Isso não foi acidente. As imagens mostram claramente. Eu quero justiça”, afirmou um parente.
Outro familiar desabafou sobre o impacto da perda: “Ele deixou esposa e filhos. Saiu de casa dizendo que ia entregar um gás e voltava para almoçar. Não voltou mais.”
Acidentes frequentes e falta de sinalização
Moradores do Janga afirmam que o trecho onde o acidente ocorreu é palco constante de colisões e atropelamentos. Segundo eles, a imprudência de motoristas e a ausência de sinalização adequada aumentam o risco para quem circula pela área.
“É um perigo. Não tem sinal aqui. Só tem um no colégio, mais adiante”, disse uma comerciante.
Outro morador relatou: “Nos horários de pico, é muito perigoso. Os carros passam em alta velocidade. A gente precisa de um sinal ou uma faixa para atravessar com segurança.”
Enquanto a investigação tenta esclarecer as circunstâncias do acidente, familiares e amigos de Oziel cobram justiça e melhorias na segurança da via para evitar novas tragédias.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.