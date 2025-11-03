Entregador morre atropelado após acidente no Janga; família pede justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entregador morre após ser atingido por veículo em avenida e ser atropelado por outro carro. Demora no socorro é alvo de críticas

Um entregador de 39 anos morreu após ser atingido por dois carros na manhã desta quinta-feira (30), no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

O acidente aconteceu por volta das 10h, na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, a PE-01.

Imagens das câmeras

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o motociclista reduz a velocidade para entrar em uma rua próxima à ponte do Janga.

Nesse instante, ele é atingido na traseira por um carro branco e, com o impacto, cai na pista. Em seguida, é atropelado por outro veículo que vinha no sentido contrário.

Segundo testemunhas, o segundo motorista ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. O socorro, de acordo com relatos de moradores, demorou cerca de uma hora e vinte minutos para chegar ao local.

A vítima, identificada como Oziel Ferreira Gomes, chegou a ser atendida por uma médica que passava pela área, mas não resistiu aos ferimentos.

“Ele estava respirando, consciente, mas começou a convulsionar. A médica tentou ajudar, levantou a cabeça dele, mas o socorro demorou demais. Aqui é perigoso, e não tem ambulância nessa região”, contou uma testemunha.

Família cobra investigação

Familiares de Oziel compareceram ao Instituto de Medicina Legal (IML) para liberar o corpo e pediram que o motorista do carro que provocou a primeira colisão seja identificado e responsabilizado.

“Ele foi assassinado. Isso não foi acidente. As imagens mostram claramente. Eu quero justiça”, afirmou um parente.

Outro familiar desabafou sobre o impacto da perda: “Ele deixou esposa e filhos. Saiu de casa dizendo que ia entregar um gás e voltava para almoçar. Não voltou mais.”

Acidentes frequentes e falta de sinalização

Moradores do Janga afirmam que o trecho onde o acidente ocorreu é palco constante de colisões e atropelamentos. Segundo eles, a imprudência de motoristas e a ausência de sinalização adequada aumentam o risco para quem circula pela área.

“É um perigo. Não tem sinal aqui. Só tem um no colégio, mais adiante”, disse uma comerciante.



Outro morador relatou: “Nos horários de pico, é muito perigoso. Os carros passam em alta velocidade. A gente precisa de um sinal ou uma faixa para atravessar com segurança.”

Enquanto a investigação tenta esclarecer as circunstâncias do acidente, familiares e amigos de Oziel cobram justiça e melhorias na segurança da via para evitar novas tragédias.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.