Família de entregador de água e gás morto em acidente pede justiça durante protesto

A família da vítima fechou ponte do Janga em protesto. Os familiares pedem por justiça, eles afirmam que o caso não foi um acidente

No início da manhã, a família de Josiel Ferreira Gomes, de 39 anos, ateou fogo em pneus e fechou a ponte do Janga, em Paulista, nos dois sentidos da via. O ato foi organizado para chamar a atenção da polícia nas investigações de um acidente, que vitimou o entregador de água e gás.

Os parentes querem saber quem dirigiu o veículo branco que colidiu na parte traseira da moto de Josiel Ferreira e provocou o atropelamento do rapaz.

"Meu filho era um homem trabalhador, com os três filhos para criar, morreu aqui acidentado. Eu quero justiça pelo meu filho, não pode deixar impune isso não, gente. É uma dor de uma mãe implorando, pedindo justiça pelo filho dela", disse a mãe da vítima.

Detalhes do acidente

A motocicleta de Josiel foi levada para o protesto, assim como o garrafão de água que ele iria entregar no momento da colisão.

O tio de Josiel, Seu Luilson José Teodosiel, acredita que o sobrinho foi assassinado, ele cobra por justiça.

"Eu não acredito em acidente, eu como tio dele, tio pai, eu não acredito em acidente. Aquilo foi maldade, de mal elemento. Se ele tivesse parado, eu até perdoava ele."

A ambulante Adriana Santos, esposa do entregador, conta que o filho de um ano do casal vive perguntando pelo pai.

"O menino de um ano e oito meses, ele não tá dormindo, porque ele só dormia com ele, né? Aí a gente passa a noite com ele acordado. A filha está a base de calmante, porque ela era muito apegada a ele e só perguntando se o pai vai voltar, se ele está viajando."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais