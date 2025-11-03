fechar
Família tem botijão roubado em frente ao IML enquanto aguardava liberação de corpo

O homem tentou roubar o botijão de gás que estava entre os pertences do falecido. Franelinha conseguiu recuperar o objeto; suspeito fugiu do local

Por TV Jornal Publicado em 03/11/2025 às 10:07
Tentativa de roubo ocorreu em frente ao Instituto M&eacute;dico Legal (IML), enquanto parentes aguardavam libera&ccedil;&atilde;o de corpo.
Tentativa de roubo ocorreu em frente ao Instituto Médico Legal (IML), enquanto parentes aguardavam liberação de corpo. - TV Jornal

Um caso inusitado e revoltante foi registrado em frente ao Instituto Médico Legal (IML). Enquanto familiares de uma vítima aguardavam a liberação do corpo, um homem tentou roubar o botijão de gás que estava entre os pertences do falecido.

O objeto estava em um caminhão que transportava a motocicleta da vítima e havia ficado sob os cuidados dos parentes de Oziel, acompanhado por um franelinha que vigiava o veículo.

O trabalhador percebeu o momento em que o suspeito tentou fugir com o botijão e conseguiu recuperá-lo após correr atrás do ladrão, que acabou escapando do local.

Em meio à dor do luto, a situação gerou indignação. “Isso para mim é ladronagem, a falta de respeito é gritante”, desabafou Dona Severina, parente da vítima, que presenciou o ocorrido.

A família lamentou a falta de segurança e denunciou o desrespeito enfrentado por quem, mesmo em momentos de perda, precisa lidar com a violência e oportunismo nas ruas da cidade.

