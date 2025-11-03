Homem atira pedras contra gatos e troca soco com morador que reclamou dos maus-tratos
Empresário flagra homem arremessando pedras contra animais em terreno baldio e enfrenta agressor; caso aconteceu em Candeias, Jaboatão dos Guararapes
Um episódio de maus-tratos a gatos mobilizou moradores do bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, e terminou em confronto físico entre vizinhos. Anderson Araújo, empresário e morador da área, presenciou um homem atacando animais de rua com pedras e desceu para impedir a ação.
Confronto entre vizinhos
Anderson avistou o suspeito atirando pedras contra gatos de rua que estavam em um terreno baldio. Segundo ele, o agressor não teria gostado da intervenção e reagiu fisicamente, resultando em troca de socos e empurrões.
"Eu cheguei para perguntar, meu amigo, o que você está fazendo aqui. Ele falou, rapaz, eu vim aqui para matar seus gatos", relatou o empresário. Durante a ação, Anderson acabou com o braço deslocado e precisou se afastar do local para se recuperar. O suspeito também teria ameaçado buscar uma arma.
Cuidado com os animais de rua
Além de Anderson, outros moradores cuidam dos gatos da região, garantindo alimentação e atenção aos animais que vivem em situação de rua há anos. O episódio reforça a tensão entre a comunidade local e indivíduos que praticam violência contra animais.
Até o fechamento desta reportagem, não foi possível falar com o suspeito do ataque, e as autoridades ainda não se pronunciaram sobre medidas legais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais