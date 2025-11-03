fechar
Homem atira pedras contra gatos e troca soco com morador que reclamou dos maus-tratos

Empresário flagra homem arremessando pedras contra animais em terreno baldio e enfrenta agressor; caso aconteceu em Candeias, Jaboatão dos Guararapes

Por TV Jornal Publicado em 03/11/2025 às 11:13
Testemunha reage contra agressão a animais
Testemunha reage contra agressão a animais - TV Jornal

Um episódio de maus-tratos a gatos mobilizou moradores do bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, e terminou em confronto físico entre vizinhos. Anderson Araújo, empresário e morador da área, presenciou um homem atacando animais de rua com pedras e desceu para impedir a ação.

Confronto entre vizinhos

Anderson avistou o suspeito atirando pedras contra gatos de rua que estavam em um terreno baldio. Segundo ele, o agressor não teria gostado da intervenção e reagiu fisicamente, resultando em troca de socos e empurrões.

"Eu cheguei para perguntar, meu amigo, o que você está fazendo aqui. Ele falou, rapaz, eu vim aqui para matar seus gatos", relatou o empresário. Durante a ação, Anderson acabou com o braço deslocado e precisou se afastar do local para se recuperar. O suspeito também teria ameaçado buscar uma arma.

Cuidado com os animais de rua

Além de Anderson, outros moradores cuidam dos gatos da região, garantindo alimentação e atenção aos animais que vivem em situação de rua há anos. O episódio reforça a tensão entre a comunidade local e indivíduos que praticam violência contra animais.

Até o fechamento desta reportagem, não foi possível falar com o suspeito do ataque, e as autoridades ainda não se pronunciaram sobre medidas legais.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

