Suspeito de integrar facção do Rio Grande do Norte é preso em Pernambuco após desafiar a polícia nas redes sociais

Homem de 27 anos, alvo de 12 mandados de prisão, foi capturado na Várzea, no Recife. Ele fazia postagens provocando as autoridades

Um homem de 27 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa do Rio Grande do Norte, foi preso em Pernambuco após desafiar a polícia nas redes sociais.

A captura ocorreu no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, onde ele se escondia desde que fugiu do estado potiguar.

De acordo com a Polícia Civil, o homem costumava publicar vídeos e mensagens em tom de deboche às autoridades, inclusive exibindo drogas e desafiando os agentes.

“Ele postava dizendo ‘quero ver me encontrar’ e mostrando baseados de maconha. Nossos agentes monitoravam os status e recebiam informações que ajudaram a localizá-lo”, afirmou um policial envolvido na operação.

O suspeito era alvo de 12 mandados de prisão expedidos pela Justiça potiguar, pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo as investigações, ele é membro do Sindicato do Crime, facção associada ao Comando Vermelho, e teria vindo a Pernambuco para expandir a atuação do grupo.

Autoridades

As autoridades do Rio Grande do Norte haviam alertado a polícia pernambucana sobre a periculosidade do homem.

“Recebemos o aviso para agir com cautela, pois ele costumava andar armado e acompanhado de outros criminosos”, relatou a corporação.

Durante as diligências, os agentes conseguiram identificar o suspeito a partir das fotos e vídeos que ele mesmo postava.

No momento da prisão, ele descia de um mototáxi em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A Polícia Civil investiga agora possíveis conexões do homem com grupos criminosos locais, já que há indícios de que ele vinha aliciando integrantes de facções que atuam em Pernambuco.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais