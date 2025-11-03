Motociclista é assaltado e tem corrente de ouro avaliada em R$ 3 mil roubada
Motociclista é roubado na Avenida José Bonifácio. Moradores locais dizem que a via é bem policiada, apesar da vítima não ter visto policiamento
A vítima, parada em sua motocicleta na Avenida José Bonifácio, bairro da Madalena, no Recife, foi surpreendida por um suspeito que se aproveitou da sua distração e roubou-lhe uma corrente de ouro.
A ocorrência aconteceu nas proximidades de uma galeria bastante movimentada, onde o crime foi registrado por uma câmera de segurança.
A vítima, após perceber o ocorrido, tentou perseguir o suspeito que conseguiu fugir com ajuda de um comparsa que estava à espera com uma moto.
Detalhes da ocorrência
A corrente de ouro que foi roubada está avaliada entre 3 mil e 4 mil reais. O suspeito não apresentou nenhuma arma, mas marcou o pescoço do rapaz ao puxar a corrente.
Segundo a vítima, não houve policiais no local no momento do crime - apesar do local onde ocorreu o roubo ser conhecido por ser uma região de movimentação intensa e, de acordo com os relatos locais, bem policiada.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais