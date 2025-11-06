Percha gigante toma as ladeiras de Olinda em espetáculo do Festival de Circo do Brasil
A programação ocupará teatros de Santa Isabel, Parque, Apolo e Hermilo Borba Filho, além de itinerar por vários espaços abertos do Grande Recife
O cartão-postal mais famoso de Olinda será palco de uma das atrações mais poéticas do 19º Festival de Circo do Brasil. O espetáculo “How much we carry? – A dança do peso”, da companhia franco-brasileira Circo Immersif, sobe as ladeiras da Cidade Alta na próxima sexta-feira (7), às 16h30, em uma apresentação gratuita que propõe pausa, encontro e encantamento.
No centro da cena está um inusitado aparelho circense: a percha gigante. Este equipamento serve de ponto de partida para uma reflexão sobre equilíbrio, presença e cuidado. Em constante desequilíbrio, a estrutura se transforma em metáfora das relações humanas e do ato de “carregar”, verbo que, em inglês, também significa “cuidar”.
Sem diálogos e em formato itinerante, a performance acompanha dois personagens que transportam consigo tudo o que encontraram pelo caminho, numa travessia poética por ruas e praças. O resultado é uma homenagem às caminhadas de cada um e aos encontros que marcam o percurso, transformando o espaço urbano em palco e abrigo.
A apresentação em Olinda acontece por meio de uma parceria entre o Festival de Circo do Brasil e a Secretaria de Cultura de Olinda, que abraçou a proposta de itinerância do evento, reforçando seu compromisso com a democratização das artes e a formação de novas plateias.
Festival de Circo do Brasil
Depois de uma passagem pela França, o Festival de Circo do Brasil (FCB) apresenta para sua etapa nacional, que transforma o Recife na capital das artes circenses de 1º a 9 de novembro. Em sua 19ª edição, o evento integra o Ano Brasil–França, promovendo um projeto de cooperação cultural e intercâmbio artístico com a La Grainerie – Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance.
O público pernambucano poderá conferir espetáculos nacionais e internacionais, vivências circenses, laboratórios artísticos, intercâmbios culturais, feira de economia criativa, exibição de filmes e apresentações musicais e de cultura popular, reafirmando o festival como um dos principais encontros de artes circenses da América Latina.
A programação ocupará teatros de Santa Isabel, Parque, Apolo e Hermilo Borba Filho, além de itinerar por vários espaços abertos do Grande Recife.
Com produção da Luni Produções e da La Grainerie, o FCB conta com patrocínio do Banco do Nordeste, através da Lei de Incentivo à Cultura, uma realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.
Serviço
How Much We Carry? - Cirque Immesif . FR-BR
Data: 7 de novembro (sexta-feira)
Horário: 16h30
Local: Alto da Sé - Olinda
Apresentação gratuita | Classificação indicativa: livre
Mais informações: www.festivaldecircodobrasil.com.br/