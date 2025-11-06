fechar
Cultura | Notícia

Percha gigante toma as ladeiras de Olinda em espetáculo do Festival de Circo do Brasil

A programação ocupará teatros de Santa Isabel, Parque, Apolo e Hermilo Borba Filho, além de itinerar por vários espaços abertos do Grande Recife

Por JC Publicado em 06/11/2025 às 23:01
Imagem apresentação circense
Imagem apresentação circense - Morgana Narjara/ Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O cartão-postal mais famoso de Olinda será palco de uma das atrações mais poéticas do 19º Festival de Circo do Brasil. O espetáculo “How much we carry? – A dança do peso”, da companhia franco-brasileira Circo Immersif, sobe as ladeiras da Cidade Alta na próxima sexta-feira (7), às 16h30, em uma apresentação gratuita que propõe pausa, encontro e encantamento.

No centro da cena está um inusitado aparelho circense: a percha gigante. Este equipamento serve de ponto de partida para uma reflexão sobre equilíbrio, presença e cuidado. Em constante desequilíbrio, a estrutura se transforma em metáfora das relações humanas e do ato de “carregar”,  verbo que, em inglês, também significa “cuidar”.

Sem diálogos e em formato itinerante, a performance acompanha dois personagens que transportam consigo tudo o que encontraram pelo caminho, numa travessia poética por ruas e praças. O resultado é uma homenagem às caminhadas de cada um e aos encontros que marcam o percurso, transformando o espaço urbano em palco e abrigo.

A apresentação em Olinda acontece por meio de uma parceria entre o Festival de Circo do Brasil e a Secretaria de Cultura de Olinda, que abraçou a proposta de itinerância do evento, reforçando seu compromisso com a democratização das artes e a formação de novas plateias.

Festival de Circo do Brasil

Depois de uma passagem pela França, o Festival de Circo do Brasil (FCB) apresenta para sua etapa nacional, que transforma o Recife na capital das artes circenses de 1º a 9 de novembro. Em sua 19ª edição, o evento integra o Ano Brasil–França, promovendo um projeto de cooperação cultural e intercâmbio artístico com a La Grainerie – Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance.

O público pernambucano poderá conferir espetáculos nacionais e internacionais, vivências circenses, laboratórios artísticos, intercâmbios culturais, feira de economia criativa, exibição de filmes e apresentações musicais e de cultura popular, reafirmando o festival como um dos principais encontros de artes circenses da América Latina.

A programação ocupará teatros de Santa Isabel, Parque, Apolo e Hermilo Borba Filho, além de itinerar por vários espaços abertos do Grande Recife.

Com produção da Luni Produções e da La Grainerie, o FCB conta com patrocínio do Banco do Nordeste, através da Lei de Incentivo à Cultura, uma realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Serviço

How Much We Carry? - Cirque Immesif . FR-BR
Data: 7 de novembro (sexta-feira)
Horário: 16h30
Local: Alto da Sé - Olinda
Apresentação gratuita | Classificação indicativa: livre
Mais informações: www.festivaldecircodobrasil.com.br/

Leia também

Horóscopo 07/11: Hoje, seus instintos apurados vão farejar ótimas oportunidades de negócios e investimentos
Astrologia

Horóscopo 07/11: Hoje, seus instintos apurados vão farejar ótimas oportunidades de negócios e investimentos
Fechada há 100 anos, cápsula do tempo do Diario de Pernambuco será aberta nesta sexta (7)
HISTÓRIA

Fechada há 100 anos, cápsula do tempo do Diario de Pernambuco será aberta nesta sexta (7)

Compartilhe

Tags