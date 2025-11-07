Suspeitos invadem loja em Paulista e furtam diversos produtos; prejuízo é estimado em R$ 50 mil
De acordo com o funcionário, a loja funciona desde 2023 e é a primeira vez que ela é alvo da criminalidade. Confira detalhes dobre o caso
Três homens são suspeitos de realizar um roubo contra uma loja de roupas, nesta sexta-feira (7), no Centro de Paulista.
Por volta das 14h40 da tarde, os três suspeitos chegaram em um carro branco, parando o veículo em frente a loja. O primeiro homem entrou se passando por cliente e logo puxou uma arma, rendendo o funcionário.
Os outros dois chegaram com o rosto tampado, utilizando balaclavas, e pegaram praticamente todas as roupas da loja, jogando na mala do carro. O prejuízo é estimado em R$ 50 mil.
De acordo com o funcionário, a loja funciona desde 2023 e é a primeira vez que ela é alvo da criminalidade. O homem foi à Delegacia, mas não foi confirmado se ocorreu ou não o registro do Boletim de Ocorrrência.
Saiba como assistir aos Videocasts do JC