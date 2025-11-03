Padaria no Cordeiro furtada vezes no mesmo dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma padaria, na rua João Lacerda, no Cordeiro, foi furtada duas vezes neste domingo (2), uma pela manhã, por volta das 7h, e outra no início da tarde, às 17h.

Os crimes foram registrados pelas câmeras de segurana do local, flargrando os dois momentos em que os suspeitos realizam os delitos da mesma maneira. Ambos escondem as mercadorias na cintura e depois deixam o local.

No primeiro furto, o suspeito pega quatro desodorantes, já no segundo, o homem pega alguma mercadoria enquanto compra pão, mas a atendente percebeu e mandou que ele devolvesse.

A polícia informa que não houve registro dos furtos, mas o comandante ressalta que as rondas serão reforçadas para coibir a ação dos criminosos e solicita que as informações sejam repasssadas para facilitar as investigações.

