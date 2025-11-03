fechar
Padaria no Cordeiro furtada vezes no mesmo dia

Os crimes foram registrados pelas câmeras de segurana do local

Por Zayra Pereira Publicado em 03/11/2025 às 21:35
Imagem de padaria que foi furtada no Cordeiro
Imagem de padaria que foi furtada no Cordeiro - Reprodução

Uma padaria, na rua João Lacerda, no Cordeiro, foi furtada duas vezes neste domingo (2), uma pela manhã, por volta das 7h, e outra no início da tarde, às 17h.

Os crimes foram registrados pelas câmeras de segurana do local, flargrando os dois momentos em que os suspeitos realizam os delitos da mesma maneira. Ambos escondem as mercadorias na cintura e depois deixam o local.

No primeiro furto, o suspeito pega quatro desodorantes, já no segundo, o homem pega alguma mercadoria enquanto compra pão, mas a atendente percebeu e mandou que ele devolvesse.

A polícia informa que não houve registro dos furtos, mas o comandante ressalta que as rondas serão reforçadas para coibir a ação dos criminosos e solicita que as informações sejam repasssadas para facilitar as investigações.

