Furto em clínica de fisioterapia no Recife causa prejuízo de mais de R$ 20 mil
Suspeitos arrombaram janelas e levaram equipamentos, incluindo ar-condicionados e eletrônicos; invasão é recorrente no mesmo estabelecimento
Uma clínica de fisioterapia localizada no Recife foi alvo de um furto que deixou prejuízo superior a R$ 20 mil. Os suspeitos invadiram o estabelecimento após pular o muro lateral e arrombar uma das janelas, revirando várias salas.
Série de ataques
A empresária e fisioterapeuta responsável pelo local acredita que mais de uma pessoa tenha participado do crime, dada a quantidade de objetos levados. Segundo ela, este não foi o primeiro ataque:
"Desde a outra semana a gente já tinha sido vítima de furto, porque eles levaram condensadora de ar-condicionado que ficava instalada na fachada. Reorganizamos e instalamos novamente, mas eles voltaram no fim de semana seguinte e cometeram este novo crime".
Objetos levados
Entre os itens furtados, estão:
- Condensadoras de sete aparelhos de ar-condicionado
- Caixinha de som
- Relógio digital
- Computador
- Celular
- Escada
- TV
- Cafeteira
- Chaleira elétrica
O caso foi registrado na Polícia Civil, que iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo furto.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais