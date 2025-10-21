fechar
Furto em clínica de fisioterapia no Recife causa prejuízo de mais de R$ 20 mil

Suspeitos arrombaram janelas e levaram equipamentos, incluindo ar-condicionados e eletrônicos; invasão é recorrente no mesmo estabelecimento

Por TV Jornal Publicado em 21/10/2025 às 12:23
Diversos itens foram levados da cl&iacute;nica de fisioterapia
Diversos itens foram levados da clínica de fisioterapia

Uma clínica de fisioterapia localizada no Recife foi alvo de um furto que deixou prejuízo superior a R$ 20 mil. Os suspeitos invadiram o estabelecimento após pular o muro lateral e arrombar uma das janelas, revirando várias salas.

Série de ataques

A empresária e fisioterapeuta responsável pelo local acredita que mais de uma pessoa tenha participado do crime, dada a quantidade de objetos levados. Segundo ela, este não foi o primeiro ataque:

"Desde a outra semana a gente já tinha sido vítima de furto, porque eles levaram condensadora de ar-condicionado que ficava instalada na fachada. Reorganizamos e instalamos novamente, mas eles voltaram no fim de semana seguinte e cometeram este novo crime".

Leia Também

Objetos levados

Entre os itens furtados, estão:

  • Condensadoras de sete aparelhos de ar-condicionado
  • Caixinha de som
  • Relógio digital
  • Computador
  • Celular
  • Escada
  • TV
  • Cafeteira
  • Chaleira elétrica

O caso foi registrado na Polícia Civil, que iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo furto.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

