Carro usado em tiroteio no Alto José do Pinho é localizado no Recife

Veículo havia sido roubado e foi abandonado momentos após o crime; polícia investiga grupo armado que atacou comunidade na Zona Norte

Por TV Jornal Publicado em 21/10/2025 às 12:13
Carro usado por criminosos no tiroteio foi encontrado abandonado na Guabiraba, Zona Norte do Recife
O carro utilizado pelos criminosos no tiroteio que deixou um homem ferido no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife, foi encontrado pela Polícia Militar.

O veículo, um Uno preto, estava abandonado no bairro de Brejo da Guabiraba, também na Zona Norte, pouco tempo depois do crime.

Veículo roubado e com placa clonada

De acordo com a PM, o automóvel estava com as portas destravadas e apresentava placa clonada — os criminosos trocaram a original por uma pertencente a um Gol.

O carro constava como roubado desde o dia 1º de outubro, também na Guabiraba. Ele foi recolhido e levado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que conduz as investigações.

O ataque

O tiroteio ocorreu por volta das 16h da última segunda-feira (20), na Rua Macaíba. Testemunhas informaram que entre quatro e cinco homens armados com fuzis e pistolas chegaram no Uno e dispararam diversas vezes, espalhando pânico na região.

Um homem de 22 anos foi atingido na perna e socorrido em estado grave para o Hospital da Restauração, no Derby. Segundo a polícia, ele possui antecedentes criminais e havia deixado o sistema prisional em maio deste ano.

O DHPP analisa o veículo e tenta identificar os responsáveis pelo ataque. Impressões digitais e outros vestígios coletados no carro podem ajudar a polícia a chegar aos suspeitos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

